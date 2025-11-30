المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
منتخب مصر المشارك في كأس العرب جاهز لمواجهة الكويت

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

11:38 م 30/11/2025
مصر

منتخب مصر

أدى منتخب مصر، المشارك في كأس العرب مرانه الأساسي اليوم، استعداداً لأولى مواجهاته أمام المنتخب الكويتي في الجولة الأولى بعد غدٍ على إستاد لوسيل، ضمن بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

واطمأن الجهاز الفني، بقيادة حلمي طولان، على جاهزية اللاعبين للمباراة الافتتاحية أمام الكويت.

وكان محمد عواد ومحمود حمدي الونش، لاعبا الزمالك قد وصلا إلى الدوحة، واكتفيا بأداء تدريبات استشفائية بعد عودتهما من جنوب أفريقيا، حيث كانا ضمن بعثة الأبيض، التي واجهت فريق كايزر تشيفز.

وشهد المران حماساً كبيراً من اللاعبين، الذين تعاهدوا على بذل أقصى جهد في البطولة من أجل تقديم أداء يليق بالكرة المصرية.

ومن المقرر أن يصل مروان حمدي، مهاجم بيراميدز في ساعة مبكرة من صباح غد، ليخوض الفريق مرانه الأخير مكتملاً منذ الوصول إلى الدوحة.

منتخب مصر حلمي طولان كأس العرب 2025

