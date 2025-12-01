أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، الطاقم التحكيمي الذي يدير مباراة مصر الافتتاحية في منافسات كأس العرب 2025 أمام الكويت.

ويلتقي المنتخبان المصري والكويتي، عصر غدٍ الثلاثاء، على ملعب لوسيل، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العرب.

حكام مباراة مصر والكويت في كأس العرب

أسند فيفا مهمة إدارة مباراة مصر والكويت إلى طاقم تحكيمي مكون من 4 جنسيات مختلفة.

ويقود النرويجي إسبن إسكوس طاقم حكام مباراة مصر والكويت، على أن يعاونه مواطنيه جان إيريك إنجان وإيزاك باشيفيكين كحكمين مساعدين، إلى جانب الأمريكي إسماعيل الفتح كحكم رابع.

ويجلس الحكم الهولندي دينيس هيجلر في غرفة تقنية الفيديو، إلى جانب الأوروجواياني أنطونيو جارسيا كحكم VAR مساعد.

يشار إلى أن مجموعة مصر في كأس العرب تضم الكويت والأردن والإمارات، على أن يتأهل المتصدر والوصيف إلى دور الثمانية.

ويخوض المنتخب المصري كأس العرب 2025 بفريق مكون من لاعبي الصف الثاني، يقودهم المدرب حلمي طولان، في ظل انشغال المنتخب الأول بالمشاركة في كأس أمم أفريقيا هذا الشهر.