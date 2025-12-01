مدحت شلبي يعلق على مباريات منتخب مصر في كأس العرب

انطلقت اليوم الإثنين، منافسات بطولة كأس العرب 2025، المقامة في قطر خلال الفترة 1 إلى 18 من شهر ديسمبر الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا.

منتخب مصر الثاني يشارك في بطولة كأس العرب 2025، حيث يفتتح مشواره في المسابقة، بداية من غد الثلاثاء، عندما يواجه منتخب الكويت، بحلول الرابعة والنصف مساءً.

وتذاع منافسات بطولة كأس العرب 2025، عبر عدة قنوات مفتوحة، انضمت إليهم قنوات MBC مصر، التي تتطلع لتقديم تغيطة مميزة للمسابقة.

ويعود المعلق الرياضي مدحت شلبي للظهور في "كابينة" التعليق، حيث يظهر في مباريات كأس العرب 2025، وعلى رأسها مباريات منتخب مصر الثاني.

حيث يتواجد منتخب مصر في مجموعته إلى جانب الكويت والإمارات والأردن، ويخوض مبارياته في هذا الدور، خلال أيام 2 و6 و9 ديسمبر الجاري.

ومن المتوقع أن يضفي مدحت شلبي لمسة مختلفة من خلال تعليقه المميزة وجمله التي تظل خالدة في أذهان المتابعين، عبر إطلالته للتعليق على مباريات منتخب مصر الثاني، ومواجهات كأس العرب 2025.

في هذه الأثناء، يتقدم منتخب سوريا على نظيره التونسي (1-0)، في أولى مباريات كأس العرب 2025.