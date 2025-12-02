المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
تونس الثاني

تونس الثاني

0 1
15:00
سوريا

سوريا

كأس العرب
قطر

قطر

0 1
17:45
فلسطين

فلسطين

كأس مصر
حرس الحدود

حرس الحدود

3 1
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

كأس مصر
طلائع الجيش

طلائع الجيش

2 0
19:30
السكة الحديد

السكة الحديد

الدوري التركي
فنربخشة

فنربخشة

1 1
19:00
جالاتا سراي

جالاتا سراي

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

1 1
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قبل ضربة البداية لمنتخب مصر.. القنوات الناقلة لكأس العرب 2025

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:12 م 01/12/2025
منتخب مصر الثاني

منتخب مصر الثاني - صورة أرشيفية

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية منتخب مصر في بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وتشارك مصر في نسخة العام الحالي من بطولة كأس العرب بالمنتخب الثاني، نظرا لارتباط المنتخب الأول بالمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، والتي تنطلق في شهر ديسمبر أيضا.

مجموعات كأس العرب

الأولى: قطر، تونس، سوريا، فلسطين.

الثانية: المغرب، السعودية، عمان، جزر القمر.

الثالثة: مصر، الأردن، الإمارات، الكويت.

الرابعة: الجزائر، العراق، البحرين، السودان.

ما هي القنوات الناقلة لبطولة كأس العرب 2025؟

وفيما يلي نستعرض القنوات الناقلة لبطولة كأس العرب 2025، وكيفية مشاهدة البطولة.

سيتم نقل مباريات كأس العرب 2025 عبر عدة قنوات، بينها شبكة "بي إن سبورتس" و"الكاس"، وكذلك تذاع البطولة عبر قنوات "دبي الرياضية" و"أبوظبي الرياضية" و"الكويت الرياضية"، وإم بي سي مصر 2.

كيف تشاهد مباريات بطولة كأس العرب 2025؟

بخلاف المباريات الناقلة، تذاع البطولة عبر منصات رقمية على الإنترنت، ويمكن مشاهدة مباريات بطولة كأس العرب 2025 عبر منصتي "بي إن كونكت" و"TOD".

تردد قنوات بي إن سبورتس

تردد قنوات دبي الرياضية

مباراة الكويت القادمة
منتخب مصر حلمي طولان كأس العرب القنوات الناقلة لكأس العرب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg