ساعات قليلة تفصلنا عن بداية منتخب مصر في بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وتشارك مصر في نسخة العام الحالي من بطولة كأس العرب بالمنتخب الثاني، نظرا لارتباط المنتخب الأول بالمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، والتي تنطلق في شهر ديسمبر أيضا.

مجموعات كأس العرب

الأولى: قطر، تونس، سوريا، فلسطين.

الثانية: المغرب، السعودية، عمان، جزر القمر.

الثالثة: مصر، الأردن، الإمارات، الكويت.

الرابعة: الجزائر، العراق، البحرين، السودان.

ما هي القنوات الناقلة لبطولة كأس العرب 2025؟

وفيما يلي نستعرض القنوات الناقلة لبطولة كأس العرب 2025، وكيفية مشاهدة البطولة.

سيتم نقل مباريات كأس العرب 2025 عبر عدة قنوات، بينها شبكة "بي إن سبورتس" و"الكاس"، وكذلك تذاع البطولة عبر قنوات "دبي الرياضية" و"أبوظبي الرياضية" و"الكويت الرياضية"، وإم بي سي مصر 2.

كيف تشاهد مباريات بطولة كأس العرب 2025؟

بخلاف المباريات الناقلة، تذاع البطولة عبر منصات رقمية على الإنترنت، ويمكن مشاهدة مباريات بطولة كأس العرب 2025 عبر منصتي "بي إن كونكت" و"TOD".

تردد قنوات بي إن سبورتس

تردد قنوات دبي الرياضية