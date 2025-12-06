المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بالفوز والتعادل والخسارة.. جميع سيناريوهات تأهل منتخب مصر في كأس العرب 2025

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:48 م 06/12/2025
منتخب مصر في كأس العرب

من مباراة منتخب مصر أمام الإمارات

فشل منتخب مصر في تحقيق أول فوز له في منافسات كأس العرب 2025، لكنه رغم ذلك، ما يزال يملك فرصًا كبيرة في تجاوز دور المجموعات سواءً فاز أو تعادل أو خسر في الجولة الختامية أمام الأردن.

وتعادل منتخب حلمي طولان ضد الكويت والإمارات بالنتيجة ذاتها (1-1)، ليؤجل حسم التأهل إلى المباراة الأخيرة من مجموعات كأس العرب.

ويصعد المنتخبان المتصدر والوصيف إلى ربع نهائي كأس العرب، بينما تودع المنتخبات التي احتلت المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة.

ترتيب مجموعة مصر في كأس العرب

سيناريوهات تأهل منتخب مصر في كأس العرب

يملك المنتخب المصري أكثر من فرصة لعبور دور المجموعات في كأس العرب 2025 قبل مواجهة الأردن الحاسمة، على النحو الآتي..

- الفوز على الأردن

يتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي كأس العرب حال تفوقه على الأردن، دون النظر إلى نتيجة مباراة الكويت والإمارات.

- التعادل مع الأردن بشرط

يصل منتخب مصر إلى النقطة الثالثة إذا تعادل مع الأردن.

ويمكن لمنتخب مصر أن يتأهل برصيد 3 نقاط إلى دور الثمانية، شريطة ألا تنتصر الكويت أو الإمارات، إذ يجب في تلك الحالة أن تنتهي مباراتهما بالتعادل.

- الخسارة من الأردن بشرط

يتوقف رصيد منتخب مصر عند نقطتين حال خسارته أمام الأردن، لكنه رغم ذلك يملك فرصة في الصعود إلى الدور المقبل في كأس العرب.

وينتظر منتخب مصر في تلك الحالة أن يتعادل المنتخبان الكويتي والإماراتي معًا، لتتساوى المنتخبات الثلاثة بالرصيد نفسه، لكل منها نقطتين.

وبحسب تعديلات لائحة فيفا لكأس العرب 2025، يتم النظر إلى فارق الأهداف في المواجهات المباشرة حال تساوي أكثر من منتخب ثم إلى العدد الأكبر من الأهداف المسجلة في المباريات نفسها.

وإذا استمر التساوي بين مصر والكويت والإمارات، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف في جميع مباريات المجموعة ثم إلى العدد الأكبر من الأهداف المسجلة في المباريات نفسها.

ويعتمد فيفا -حال استمر التعادل- على اللعب النظيف الخاص بالبطاقات الصفراء والحمراء، ثم مركز كل منتخب في التصنيف الشهري الأخير الصادر قبل انطلاق كأس العرب.

مباراة مصر الثاني القادمة
مباراة مصر الثاني القادمة

