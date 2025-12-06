المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
حسام حسن: التعادل مع الإمارات ليس في صالحنا.. وغضب الجماهير كان طبيعيا

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:53 ص 07/12/2025
مباراة مصر والإمارات في كأس العرب

صورة من مباراة منتخب مصر والإمارات

وعد حسام حسن، مهاجم منتخب مصر، جماهير منتخبنا الوطني بتحقيق الفوز ضد منتخب الأردن في مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.

وقال حسام حسن في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "النتيجة أمام الإمارات لم تكن في صالحنا، لكن نحمد الله على تسجيل هدف التعادل وعدم الهزيمة في النهاية".

وأضاف: "جئنا إلى قطر من أجل إسعاد الجماهير في مصر وهذا هدف جميع اللاعبين والجهاز الفني".

وواصل: "نلعب لآخر دقيقة وسجلنا هدفا ثانيا في المباراة بالفعل في الدقيقة الأخيرة لكن تقنية الفيديو كانت لها رأي آخر".

ثم شدد مهاجم منتخب مصر: "نحن نمثل منتخب مصر وبالتالي سنعمل فقط ونبذل أقصى جهد ونحقق المطلوب، ولن نفكر في الأدوار المقبلة إلا بعد مباراة الأردن".

أما عن غضب الجماهير بعد مباراة الإمارات.. رد: "هذا أمرًا طبيعيا لأنهم يرون أن المنتخب هو الشيء الذي يسعدهم، وبإذن الله سنسعدهم في المباراة القادمة، التي تحتاج تركيز أكثر من أي مباراة مضت".

وتابع مهاجم المنتخب الثاني: "جميع اللاعبين يريدون الفوز فقط في المباراة القادمة، سنبذل مجهودا حتى آخر دقيقة لأننا نلعب باسم منتخب مصر".

قبل أن ينهي: "الأردن منتخب قوي وبطولة كأس العرب هي الأفضل في النسخة الحالية، وبإذن الله سنصعد للأدوار القادمة".

مصر الثاني
مصر الثاني
أخبار إحصائيات
منتخب مصر حسام حسن الإمارات كأس العرب

