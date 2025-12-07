تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، إلى القمة المرتقة بين منتخب مصر ونظيره الأردن، في إطار منافسات بطولة كأس العرب 2025، المقامة حاليًا في قطر.

ويحتضن استاد "البيت" قمة منتخب مصر ونظيره الأردني، مساء يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.

في المقابل، يخوض منتخب مصر هذه المباراة ولا بديل أمامه عن تحقيق الفوز، في ظل امتلاكه نقطتين فقط من تعادلين، ويحتل المركز الثاني، ويحتاج الفراعنة إلى الفوز لضمان التأهل رسميًا إلى ربع النهائي.

على الجانب الآخر، يدخل منتخب الأردن المباراة بضغط أقل، في ظل تأهل النشامى لربع نهائي كأس العرب، عقب تحقيق الفوز في أول جولتين على الكويت والإمارات.

التاريخ يبتسم للفراعنة أمام النشامى

بالعودة إلى مواجهات منتخب مصر مع شقيقه الأردني، فإن التاريخ يشهد على ثلاث مواجهات سابقة، منذ انطلاق البطولة في عام 1963، وتحمل المباراة القادمة رقم "4".

وينحاز التاريخ إلى كفة الفراعنة بشكل واضح، حيث حققوا الفوز خلال المباريات الثلاثة أمام النشامى، وهو ما سيشعل أحداث القمة العربية المرتقبة.

التقى المنتخبان أول مرة في النسخة الخامسة من بطولة كأس العرب، والتي أقيمت في الأردن، وفاز خلالها منتخب مصر (2-0).

بينما أقيمت المباراة الثانية بين الأردن ومصر في سادس نسخ بطولة كأس العرب، والتي استضافتها سوريا، وحسم التعادل الإيجابي نتيجتها، بهدف لكل فريق.

وتواجه منتخب مصر مع نظيره الأردني، للمرة الأخيرة، خلال النسخة الماضية لبطولة كأس العرب، والتي أقيمت في قطر، وذلك في الدور ربع النهائي.

وحسم التعادل الإيجابي (1-1) وقت المباراة الأصلي، ليتم الاحتكام إلى الأشوط الإضافية، وقد شهدت فوز الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

الإنجازات التاريخية

يمتلك المنتخب المصري تاريخًا عريقًا، حيث تمتلأ خزائن الفراعنة بـ7 ألقاب في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وهو رقم قياسي غير مسبوق، إلى جانب لقب في كأس العرب، خلال نسخة عام 91/92.

بينما تخلو خزائن منتخب الأردن من أية ألقاب سابقة، واكتفى النشامى بتحقيق المركز الثاني في بطولة كأس أمم آسيا عام 2023، مع المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الأولى.

ميزان القيمة السوقية

يتفوق منتخب مصر على نظيره الأردني كذلك على صعيد القيمة السوقية، حيث تبلغ قيمة منتخب الفراعنة 11.40 مليون يورو، بينما تصل قيمة النشامى إلى 8.78 مليون يورو.

ويعتلى لاعب الوسط المخضرم محمد النني، قائمة الأعلى قيمة سوقية في منتخب مصر بـ1.50 مليون يورو، وهي نفس قيمة يزن النعيمات، الأعلى قيمة في صفوف النشامى.

موعد مباراة مصر ضد الأردن والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة مصر ضد الأردن، يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، على استاد البيت، في تمام الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر، وفي الخامسة والنصف بتوقيت الأردن.

وتذاع القمة العربية المرتقبة عبر شبكة قنوات beIN Sports، وقنوات الكأس القطرية، بالإضافة إلى القنوات العربية المفتوحة (دبي الرياضية، الكويت الرياضية، الشارقة الرياضية 2).