يخوض منتخب مصر الثاني المشارك في بطولة كأس العرب، مباراة مرتقبة ضد نظيره المنتخب الأردني، ضمن منافسات الجولة الأخيرة والحاسمة من دور المجموعات.

بطولة كأس العرب 2025، المقامة في قطر حتى 18 من شهر ديسمبر الجاري، تُسدل الستار على مرحلة المجموعات، مساء اليوم الثلاثاء، تمهيدًا لانطلاق الأدار الإقصائية.

الفرصة الأخيرة أمام مصر

مباراة مصر ضد الأردن، هي بمثابة الفرصة الأخيرة أمام المنتخب المشارك في كأس العرب، إذا أراد الاستمرار في قطر، وعدم الاكتفاء باللعب حتى مرحلة المجموعات فقط.

حيث إن منتخب مصر الذي جمع نقطتين فقط في كأس العرب حتى الآن، يتطلع إلى انتصار هام كي يرفع رصيده إلى 5، ويضمن التأهل في وصافة المجموعة، خلف منتخب الأردن المتصدر.

بينما التعادل مع نهاية المباراة الأخرى بين الكويت والإمارات بفوز أحدهما، تُعني الخروج من الباب الصغير، بعد نهاية دور المجموعات، مع التأكيد على أن الخسارة ضد الأردن ستعقد مهمة مصر.

ومن منطلق أن الفوز هو الهدف الرئيسي، يتجه حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر، لإجراء عدة تغييرات على التشكيل الأساسي ضد الأردن.. طالع التفاصيل من هنا

بطاقة المباراة

منتخب مصر ضد الأردن.

الساعة 4:30 مساء اليوم الثلاثاء.

استاد البيت.

الجولة الثالثة من دور المجموعات.

تذاع عبر إم بي سي مصر 2 وبي إن سبورتس المفتوحة.