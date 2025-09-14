المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
طبيب بيراميدز يكشف لـ"يلا كورة" موقف أحمد سامي من مباراة أوكلاند سيتي

أحمد شاكر

كتب - أحمد شاكر

07:35 م 11/09/2025
أحمد سامي - بيراميدز

أحمد سامي - مدافع بيراميدز

كشف مصطفى المنيري، طبيب بيراميدز، موقف أحمد سامي، مدافع الفريق السماوي، من مباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في بطولة كأس القارات "إنتركونتيننتال".

ويلعب بيراميدز مساء يوم الأحد المقبل، مع أوكلاند سيتي، في بداية مشوار الفريق المصري في بطولة إنتركونتيننتال 2025.

موقف أحمد سامي من مباراة أوكلاند

وقال المنيري في تصريحات خاصة ليلا كورة: "الأشعة أثبتت إصابة أحمد سامي بجزع من الدرجة الأولى في الرباط الداخلي للركبة".

وأضاف: "ويواصل أحمد سامي حاليًا عمليات التأهيل، وهناك محاولات أيضًا للحاقه بالمباراة القادمة لبيراميدز أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي".

وكان أحمد سامي قد تعرض لإصابة في الركبة خلال معسكر منتخب مصر الثاني الذي أقيم في الإسماعيلية، استعدادا لودية تونس الأخيرة والتي انتصر فيها المنتخب الوطني بنتيجة 3-0.

وتوج بيراميدز ببطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، ليشارك في بطولة كأس القارات التي تجمع أبطال جميع القارات.

وسبق وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن مواعيد مباريات البطولة التي ستنطلق من مصر بلقاء بيراميدز وأوكلاند سيتي على ملعب الدفاع الجوي يوم 14 سبتمبر الجاري.

وينتظر أهلي جدة السعودي الفائز من هذه المباراة لمواجهته يوم 23 سبتمبر على ملعبه في السعودية، والفائز من هذه المباراة يتوج رسميا بكأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ.

