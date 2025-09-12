المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

2 0
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 3
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

4 3
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

5 0
19:30
هامبورج

هامبورج

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

بقائمة تضم 21 لاعبا.. أوكلاند سيتي يصل القاهرة لمواجهة بيراميدز في إنتركونتيننتال

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:42 م 12/09/2025
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

وصل أوكلاند سيتي النيوزيلندي إلى القاهرة قادمًا من الإمارات استعدادًا لمواجهة بيراميدز في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وهبط أوكلاند إلى الأراضي المصرية بعد أن اختتم معسكره التدريبي لمدة أربعة أيام في الإمارات العربية المتحدة.

ويستضيف بيراميدز نظيره أوكلاند سيتي في التاسعة مساء يوم الأحد المقبل في إطار منافسات كأس القارات "إنتركونتيننتال".

وكان بيراميدز توج بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه.

قائمة أوكلاند سيتي لمواجهة بيراميدز:

24. ناثان جارو (حارس مرمى)

2. ماريو إيليتش (قائد الفريق)

3. آدم ميتشل

4. كريستيان جراي

5. نيكو بوكسال

7. ماير بيفان

8. جيرارد جاريجا

10. ديلان مانيكوم

12. جيريمي فو

13. ناثان لوبو

14. جوردان فايل

15. جاكسون مانويل

16. باريس دومفيه

17. جيرسون لاجوس

19. ديلان كونوالي

20. ماثيو إيليس

21. آدم بيل

22. تونج زو

25. مايكل دين هاير

26. ديفيد يو

27. هاريس زيب

الإمارات أوكلاند سيتي بيراميدز كأس إنتركونتيننتال

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

التعليقات

مباشر
الزمالك

الزمالك

2 0
المصري

المصري

69

فرصة ضائعة.. عرضية من الجانب الأيسر للزمالك قابلها حسام عبد المجيد بصربة راسية خرجت أعلى مرمى المصري إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
