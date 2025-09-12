وصل أوكلاند سيتي النيوزيلندي إلى القاهرة قادمًا من الإمارات استعدادًا لمواجهة بيراميدز في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وهبط أوكلاند إلى الأراضي المصرية بعد أن اختتم معسكره التدريبي لمدة أربعة أيام في الإمارات العربية المتحدة.

ويستضيف بيراميدز نظيره أوكلاند سيتي في التاسعة مساء يوم الأحد المقبل في إطار منافسات كأس القارات "إنتركونتيننتال".

وكان بيراميدز توج بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه.

قائمة أوكلاند سيتي لمواجهة بيراميدز:

24. ناثان جارو (حارس مرمى)

2. ماريو إيليتش (قائد الفريق)

3. آدم ميتشل

4. كريستيان جراي

5. نيكو بوكسال

7. ماير بيفان

8. جيرارد جاريجا

10. ديلان مانيكوم

12. جيريمي فو

13. ناثان لوبو

14. جوردان فايل

15. جاكسون مانويل

16. باريس دومفيه

17. جيرسون لاجوس

19. ديلان كونوالي

20. ماثيو إيليس

21. آدم بيل

22. تونج زو

25. مايكل دين هاير

26. ديفيد يو

27. هاريس زيب