أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في إطار بطولة كأس إنتركونتيننتال.

ويستضيف بيراميدز بطل قارة أفريقيا نظيره أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا في التاسعة من مساء الأحد باستاد الدفاع الجوي في إطار الدور الأول من بطولة كأس إنتركونتيننتال.

قائمة بيراميدز لمواجهة أوكلاند.. تواجد إيفرتون وغياب مرعي

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - محمد بلاتي توريه - وليد الكرتي - رمضان صبحي

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي

ويفتقد بيراميدز لخدمات الثنائي محمود مرعي ومصطفى فتحي، بداعي الإصابة.

بيراميدز يطمح لتخطي أوكلاند سيتي نحو ربع نهائي إنتركونتيننتال

وتنص لائحة كأس إنتركونتيننتال على أن تضم قائمة كل فريق في المباراة 23 لاعبًا، حيث سيجلس 12 لاعبًا على دكة البدلاء خلال اللقاء.

ويشارك نادي بيراميدز في نسخته الأولى من بطولة كأس إنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بصفته بطل أفريقيا حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري الأبطال.