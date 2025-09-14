استقر كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في كأس إنتركونتيننتال.

ويستضيف بيراميدز نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد في المباراة الفاصلة من كأس إنتركونتيننتال.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام أوكلاند سيتي

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حارس المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه.

خط الوسط الهجومي: وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إيفرتون.

المهاجم: فيستون ماييلي.

وشهدت قائمة بيراميدز، تواجد رمضان صبحي لأول مرة هذا الموسم، بعد عودته من الإصابة، لكن يفضل يورتشتيش إبقائه على مقاعد البدلاء.

ويلعب الفائز من مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي، مع أهلي جدة السعودي بطل آسيا، في مباراة ربع النهائي.

ويشارك نادي بيراميدز في نسخته الأولى من بطولة كأس إنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بصفته بطل أفريقيا حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري الأبطال.

