المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

0 0
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

1 3
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ماييلي وإيفرتون يقودان الهجوم.. تشكيل بيراميدز المتوقع أمام أوكلاند سيتي في إنتركونتيننتال

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:27 م 14/09/2025
فريق بيراميدز

بيراميدز

استقر كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في كأس إنتركونتيننتال.

ويستضيف بيراميدز نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد في المباراة الفاصلة من كأس إنتركونتيننتال.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام أوكلاند سيتي

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حارس المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه.

خط الوسط  الهجومي: وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إيفرتون.

المهاجم: فيستون ماييلي.

وشهدت قائمة بيراميدز، تواجد رمضان صبحي لأول مرة هذا الموسم، بعد عودته من الإصابة، لكن يفضل يورتشتيش إبقائه على مقاعد البدلاء.

ويلعب الفائز من مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي، مع أهلي جدة السعودي بطل آسيا، في مباراة ربع النهائي.

ويشارك نادي بيراميدز في نسخته الأولى من بطولة كأس إنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بصفته بطل أفريقيا حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري الأبطال.

رمضان صبحي يقود قائمة بيراميدز لمواجهة أوكلاند سيتي.. وغياب مصطفى فتحي

مباراة بيراميدز القادمة
أوكلاند سيتي بيراميدز إنتركونتيننتال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
بيرنلي

بيرنلي

0 0
ليفربول

ليفربول

50

عرضية لصالح ليفربول وصلت عند كونور برادلي لعبها لكنها اصطدمت بدفاع بيرنلي وخرجت ركنية لصالح ليفربول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg