"ضمن استمراره في إنتركونتيننتال".. ردود الفعل على ثلاثية بيراميدز ضد أوكلاند

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:39 م 15/09/2025
فريق بيراميدز

بيراميدز - صورة أرشيفية

سلطت الصحف السعودية الضوء على مواجهة بيراميدز وأهلي جدة في بطولة كأس القارات "إنتركونتيننتال" 2025.

وكان بيراميدز قد انتصر على أوكلاند سيتي مساء أمس الأحد بنتيجة 3-0، في الدور التمهيدي من البطولة القارية ليتأهل لمواجهة الأهلي السعودي في الدور ربع النهائي، على أن يلتقي الفائز من هذه المباراة بالفائز من ديربي الأمريكتين.

وشارك بيراميدز في هذه البطولة بعدما توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي على حساب صنداونز الجنوب أفريقي.

وفي السطور التالية نستعرض ما قالته الصحف السعودية وردود الفعل عن المواجهة المنتظرة بين بيراميدز والأهلي السعودي في الدور الثاني من البطولة القارية، علما بأن الأهلي توج بدوري أبطال آسيا في الموسم الماضي أيضًا.

الرياضية.. بيراميدز يسقط أوكلاند سيتي

واكتفت الصحيفة السعودية، بذكر أن بيراميدز انتصر على أوكلاند سيتي بنتيجة 3-0، وسيلتقي مع الأهلي السعودي بطل دوري أبطال آسيا يوم 23 سبتمبر الجاري في جدة.

وأضافت أن بيراميدز ضمن استمرار مشواره في البطولة القارية التي يشارك فيها لأول في تاريخه.

اليوم.. بيراميدز يتخطى أوكلاند سيتي ويتأهل لملاقاة الأهلي

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن بيراميدز ضرب موعدا مع الأهلي السعودي بعدما حقق الفوز على أوكلاند بنتيجة 3-0.

ووصفت الصحيفة السعودية كل هدف سجله بيراميدز في هذه المباراة، حيث أشادت بوليد الكرتي الذي سدد كرة قوية من مسافة قريبة سكنت الزاوية اليمنى.

أما عن هدف مروان حمدي فقالت إنه ضاعف النتيجة برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء ليواصل أوكلاند معاناته أمام بطل دوري أبطال أفريقيا.

وفي الدقيقة 85 سجل مصطفى زيكو الهدف الثالث في المباراة وذلك بعد دخوله بدقيقتين فقط كبديل.

فيفا.. بيراميدز يضرب موعدا مع الأهلي

وقال الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إن بيراميدز حقق فوزا كبيرا ضد أوكلاند سيتي، في مباراة إقصائية لإنتركونتيننتال.

وأشاد موقع فيفا بما قدمه لاعبو بيراميدز وأسفر عن الثلاثية في هذه المباراة، كما ذكر أن هناك فرصة واحدة كبرى لأوكلاند سيتي كانت من هجمة مرتدة لكن أضاعها ديلان مانيكوم.

وأنهى أن بيراميدز نجح في تأمين الفوز بثلاثية الكرتي ومروان حمدي ومصطفى زيكو.

أهلي جدة
أهلي جدة
أخبار إحصائيات
أهلي جدة الأهلي السعودي أوكلاند سيتي بيراميدز إنتركونتيننتال

مباشر
أهلي جدة

أهلي جدة

0 2
ناساف كارشي

ناساف كارشي

50

نهاية الشوط الأول بتقدم فريق ناساف على أهلي جدة بنتيجة 2-0

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
