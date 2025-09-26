اكتمل المربع الذهبي لبطولة كوبا ليبرتادوريس 2025، في الطريق نحو تحديد منافس بيراميدز المحتمل، خلال منافسات كأس إنتركونتيننتال، شهر ديسمبر المقبل.

بيراميدز كان قد حجز مقعده في كأس التحدي ضمن سلسلة كأس إنتركونتيننتال، بعدما هزم أهلي جدة السعودي (3-1)، وحصد كأس القارات الثلاثة.

منافس بيراميدز المحتمل

وفي طريق تحديد منافس بيراميدز المحتمل، اكتملت أضلاع المربع الذهبي لبطولة كوبا ليبرتادوريس، حيث تأهل كلًا من ليجا دي كيتو الإكوادوري وفلامنجو البرازيلي، في ساعة مبكرة فجر اليوم الجمعة.

بينما كان قد تأهل بالميراس البرازيلي وراسينج الأرجنتيني إلى الدور نفسه، أمس الخميس.

وتقام مواجهات الدور نصف النهائي، يومي 22 و29 من شهر أكتوبر المقبل، على أن تكون المباراة النهائية، في 29 نوفمبر.

بينما يخوض بيراميدز مباراته في كأس التحدي، ديسمبر المقبل في قطر، يوم 13، ضد الفائز من ديربي الأمريكتين بين بطل ليبرتادوريس وكروز آزول المكسيكي بطل الكونكاكاف.

وبدأ بيراميدز مشواره في كأس إنتركونتيننتال 2025، بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي (3-0) على ملعب الدفاع الجوي، قبل أن يتفوق على الأهلي السعودي في جدة.