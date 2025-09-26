المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الزمالك

الزمالك

26 24
17:45
تاوباتي

تاوباتي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:30
سيدني الاسترالي

سيدني الاسترالي

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
النصر

النصر

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
21:30
فيردر بريمن

فيردر بريمن

الدوري الفرنسي
ستراسبورج

ستراسبورج

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
اسبانيول

اسبانيول

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رحلة من المعاناة قادته لمجد بيراميدز.. محمود زلاكة من عامل بناء إلى العالمية

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:09 م 26/09/2025
محمود زلاكة

محمود زلاكة

"من رحم المعاناة يولد المجد".. هذا ما ينطبق على محمود عبد الحفيظ الشهير بـ"زلاكة" الذي استطاع أن يعتلي منصات فيفا العالمية برفقة فريقه بيراميدز.

وشارك زلاكة مع بيراميدز في التتويج بكأس فيفا للقارات الثلاث (أفريقيا -آسيا-المحيط الهادئ) ضمن بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

وصنع صاحب الـ26 عاما هدفا في فوز بيراميدز على الأهلي السعودي بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي بملعب "الإنماء".

وتأهل بيراميدز إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال 2025، وسيلعب على كأس التحدي ضد الفائز من ديربي الأمريكتين بين بطل ليبرتادوريس وكروز آزول المكسيكي بطل الكونكاكاف.

لقطات من تتويج بيراميدز بكأس نصف الأرض (صور)

معاناة زلاكة التي قادته للمجد

ربما وصول محمود زلاكة إلى مجد فيفا لم يكن سهلًا على الإطلاق بسبب المعاناة التي عاشها قبل أن يصبح لاعبا كرة قدم.

بدأ زلاكة العمل في مجال البناء لمساندة أسرته ماليًا، ولكن لم تمنعه هذه الظروف من كرة القدم. 

وقال زلاكة في تصريحات سابقة عبر برنامج "كابيتانو مصر": "حياتي كانت مليئة بالصعوبات والتعب وربنا عوضني من خلال كرة القدم، أول مباراة لعبتها 11 ضد 11 كان عمري 19 سنة".

وأضاف: "بدأت اختبارات كرة القدم في فريق أسمنت أسيوط وعمري كان 15 أو 16 سنة، ولكن لم يكن هناك نصيب، كنت أمتلك الموهبة ولكن كان يتم رفضي، فتركت الكرة لمدة 3 أو 4 سنوات".

زلاكة.. عامل بناء

وأكمل: "اضطررت للعمل كعامل بناء وكنت أسافر دائما لحمل الرمل والطوب".

وتابع: "بعد فترة أصدقائي دعوني للعب مباراة في مركز شباب كان تم تسجيله في الدرجة الرابعة، وظللت معهم لمدة 7 أشهر حتى بداية الدوري وكنت سعيدا بالأجواء، وتركت الشغل رغم كنت أحتاج له بسبب مساعدة أسرتي".

واستكمل: "رغم احتياجنا للأموال إلا أن والدي ووالدتي كانوا يدعمونني (كانوا عارفين إنني أحب كرة القدم)، وتركوني استمر في كرة القدم".

وواصل: "طوال الـ7 أشهر لم أكن أتقاضى أي أموال من مركز الشباب وكانت الظروف صعبة وتركت مركز الشباب، وبعد ذلك رآني صالح سليم مدرب في بترول أسيوط ومن أول تمرين تم تسجيلي في الناشئين".

وأشار: "أصبحت هدافا وأسيوط كلها تتحدث عني، وسجلت 14 هدفا في 7 مباريات".

وأوضح: "أنا لعبت منتخب مصر وسيراميكا وبيراميدز في 3 سنوات، وهذا توفيق من عند ربنا".

وعن سر لقب "زلاكة" قال، ضاحكًا:"أصدقائي كانوا ينادونني (زلابية)، ولكن تطور الاسم بعد ذلك إلى زلاكة".

الدوري المصري الأهلي السعودي بيراميدز كأس إنتركونتيننتال محمود زلاكة كأس القارات الثلاث

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg