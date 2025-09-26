"من رحم المعاناة يولد المجد".. هذا ما ينطبق على محمود عبد الحفيظ الشهير بـ"زلاكة" الذي استطاع أن يعتلي منصات فيفا العالمية برفقة فريقه بيراميدز.

وشارك زلاكة مع بيراميدز في التتويج بكأس فيفا للقارات الثلاث (أفريقيا -آسيا-المحيط الهادئ) ضمن بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

وصنع صاحب الـ26 عاما هدفا في فوز بيراميدز على الأهلي السعودي بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي بملعب "الإنماء".

وتأهل بيراميدز إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال 2025، وسيلعب على كأس التحدي ضد الفائز من ديربي الأمريكتين بين بطل ليبرتادوريس وكروز آزول المكسيكي بطل الكونكاكاف.

لقطات من تتويج بيراميدز بكأس نصف الأرض (صور)

معاناة زلاكة التي قادته للمجد

ربما وصول محمود زلاكة إلى مجد فيفا لم يكن سهلًا على الإطلاق بسبب المعاناة التي عاشها قبل أن يصبح لاعبا كرة قدم.

بدأ زلاكة العمل في مجال البناء لمساندة أسرته ماليًا، ولكن لم تمنعه هذه الظروف من كرة القدم.

وقال زلاكة في تصريحات سابقة عبر برنامج "كابيتانو مصر": "حياتي كانت مليئة بالصعوبات والتعب وربنا عوضني من خلال كرة القدم، أول مباراة لعبتها 11 ضد 11 كان عمري 19 سنة".

وأضاف: "بدأت اختبارات كرة القدم في فريق أسمنت أسيوط وعمري كان 15 أو 16 سنة، ولكن لم يكن هناك نصيب، كنت أمتلك الموهبة ولكن كان يتم رفضي، فتركت الكرة لمدة 3 أو 4 سنوات".

زلاكة.. عامل بناء

وأكمل: "اضطررت للعمل كعامل بناء وكنت أسافر دائما لحمل الرمل والطوب".

وتابع: "بعد فترة أصدقائي دعوني للعب مباراة في مركز شباب كان تم تسجيله في الدرجة الرابعة، وظللت معهم لمدة 7 أشهر حتى بداية الدوري وكنت سعيدا بالأجواء، وتركت الشغل رغم كنت أحتاج له بسبب مساعدة أسرتي".

واستكمل: "رغم احتياجنا للأموال إلا أن والدي ووالدتي كانوا يدعمونني (كانوا عارفين إنني أحب كرة القدم)، وتركوني استمر في كرة القدم".

وواصل: "طوال الـ7 أشهر لم أكن أتقاضى أي أموال من مركز الشباب وكانت الظروف صعبة وتركت مركز الشباب، وبعد ذلك رآني صالح سليم مدرب في بترول أسيوط ومن أول تمرين تم تسجيلي في الناشئين".

وأشار: "أصبحت هدافا وأسيوط كلها تتحدث عني، وسجلت 14 هدفا في 7 مباريات".

وأوضح: "أنا لعبت منتخب مصر وسيراميكا وبيراميدز في 3 سنوات، وهذا توفيق من عند ربنا".

وعن سر لقب "زلاكة" قال، ضاحكًا:"أصدقائي كانوا ينادونني (زلابية)، ولكن تطور الاسم بعد ذلك إلى زلاكة".