انتهى حلم بيراميدز في بطولة إنتركونتيننتال 2025 بعدما خسر أمام فلامنجو البرازيلي بنتيجة 2-0، مساء اليوم السبت، في لقاء كأس التحدي.

وأقيمت مباراة بيراميدز ضد فلامنجو على ملعب "أحمد بن علي المونديالي" بقطر في نصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال 2025.

تشكيل مباراة بيراميدز وفلامنجو

دخل بيراميدز المباراة بتشكيلة مكونة من: "أحمد الشناوي - محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - بلاتي توريه - مصطفى زيكو - محمود زلاكة - فيستون ماييلي".

وجاء تشكيل فلامنجو كالتالي: "أجوستين روسي - أليكس ساندرو - ليو بيريرا - جيليريمو فاريلا - دانيلو - إريك بولجار - جورجينيو - جورجيان دي أراسكايتا - خورخي كاراسكال - إيفرتون - جونزالو بلاتا".

فرض فلامنجو سيطرته في الدقائق الأولى من عمر المباراة.

وظهرت خطورة فلامنجو مبكرًا بعد عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها أحمد الشناوي ثم تسديدة بعد ذلك ولكن خرجت خارج الملعب في الدقيقة 4.

وحاول بيراميدز بفرصة في الدقيقة 19 بعد عرضية من الشيبي داخل منطقة الجزاء وحاول ماييلي الوصول إلى الكرة ولكن خرجت بجوار مرمى فلامنجو إلى خارج الملعب.

وافتتح فلامنجو التسجيل في الدقيقة 24 بعد ضربة ثابتة أرسلها دي أراسكايتا داخل منطقة الجزاء وارتقى لها ليو بيريرا ولعبها بضربة رأسية قوية داخل شباك أحمد الشناوي، لتصبح النتيجة 1-0.

وتحكم فلامنجو في سيناريو المباراة وفرض أسلوبه على الملعب وسط تراجع لبيراميدز.

وحاول بيراميدز بفرصة في الدقيقة 43 بعد عرضية من محمد حمدي وحاول ماييلي أن يخطف الكرة ولكن مرت من أمامه ووصلت سهلة في يد حارس فلامنجو.

وأهدر بيراميدز هدف التعادل بعد انفراد فيستون ماييلي بمرمى فلامنجو في الدقيقة 45+2 ثم سدد الكرة ولكن تصدى لها الحارس.

وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم فلامنجو على بيراميدز بنتيجة 1-0.

وفي الدقيقة 50 أطلق محمود زلاكة تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت على يسار حارس فلامنجو إلى خارج الملعب.

وعزز فلامنجو تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 52 بعد ضربة ثابتة أرسلها دي أراسكايتا داخل منطقة الجزاء وقابلها دانيلو بضربة رأسية قوية مرت من تحت يد أحمد الشناوي إلى داخل شباك بيراميدز، لتصبح النتيجة 2-0.

وحاول محمود مرعي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 68 ولكن مرت بجوار مرمى فلامنجو إلى خارج الملعب.

وأطلق فيستون ماييلي تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكن تصدى لها حارس فلامنجو في الدقيقة 72.

وأرسل الشيبي عرضية خطيرة في الدقيقة 89 وارتقى لها محمد حمدي بالرأس ولكن مرت الكرة بجوار مرمى فلامنجو إلى خارج الملعب لتضيع فرصة هدف على بيراميدز.

وانتهت أحداث المباراة بفوز فلامنجو على بيراميدز بنتيجة 2-0، ليخسر السماوي لقب كأس التحدي.

ويضرب بذلك فلامنجو موعدًا مع باريس سان جيرمان في نهائي بطولة إنتركونتيننتال 2025 يوم الأربعاء المقبل.