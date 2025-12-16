يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وفلامنجو البرازيلي لمواجهة قوية في المباراة النهائية لكأس إنتر كونتيننتال، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء على ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتعد هذه المباراة فرصة سان جيرمان للفوز بلقبه الأول في كأس إنتر كونتيننتال بعد أن حجز الفريق الباريسي مكانه في النهائي مباشرةً عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في الموسم الماضي، بعد الفوز الساحق 5/0 على إنتر ميلان في المباراة النهائية.

سان جيرمان يسعى لتعويض الإخفاق العالمي السابق

على الرغم من موسم حافل بالألقاب والإنجازات، يعاني سان جيرمان من عدم التتويج باللقب العالمي في الصيف الماضي، بعد خسارته صفر / 3 أمام تشيلسي الإنجليزي في نهائي النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بنظامها الحديث في الولايات المتحدة.

ويحتل الفريق المركز الثاني حاليًا في ترتيب الدوري الفرنسي بفارق نقطة عن لانس، ويستعد لخوض المباراة بثقة كبيرة بعد سلسلة انتصارات متتالية في جميع المسابقات، حافظ خلالها على نظافة شباكه في مباراتين من آخر ثلاث مواجهات.

فلامنجو يطمح للقب عالمي جديد بعد موسم استثنائي

من جانبه، يدخل نادي فلامنجو البرازيلي اللقاء بعد موسم مذهل توج فيه بلقبي كوبا ليبرتادوريس والدوري البرازيلي، ويأمل الفريق المنتمي إلى ريو دي جانيرو في الحصول على لقبه العالمي الرابع في تاريخه، والثالث خلال أيام قليلة، بعد انتصاره 2/0 على بيراميدز في نصف نهائي كأس إنتر كونتيننتال.

ويحمل رجال المدرب فيليبي لويس سجلًا ممتازًا منذ نوفمبر الماضي، حيث تلقوا هزيمة واحدة فقط، واستهلوا ظهورهم في قطر بالفوز بكأس ديربي الأمريكتين على كروز أزول المكسيكي 2/1، مما يعزز طموحاتهم في التتويج باللقب العالمي.