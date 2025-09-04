المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة

بعد ثنائي أرسنال وليفربول.. نبيه يستبعد لاعبا الفريق الأول بهامبورج وأوكسير لأسباب فنية

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

08:09 م 04/09/2025
منتخب الشباب

منتخب مصر للشباب

قرر أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب استبعاد كلا من رضوان حمزاوي لاعب أوكسير الفرنسي و عمر عبد المجيد لاعب الفريق الأول بنادي هامبورج الألماني من قائمة الفريق المشاركة بكأس العالم بتشيلي.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن منذ أيام عن قائمة منتخب الشباب لمعسكر سبتمبر استعدادا لكأس العالم المقام بتشيلي والتي ضمت 4 محترفين من مزدوجي الجنسية وهم:

تيبو غبريال - ماينز الألماني، رضوان حمزاوي - أوكسير الفرنسي، عمر عبد المجيد - هامبورج الألماني، سليم طلب - هيرتا برلين الألماني.

أسامة نبيه يعلن قائمة منتخب الشباب استعدادًا لكأس العالم

وتواصل "يلا كورة" مع مصادر مقربة من مزدوجي الجنسية المتواجدين بالقائمة النهائية المعلنة من قبل الجهاز الفني، للتعرف على آخر تطورات انضمامهم للمعسكر المقام حاليًا في مدينة السادس من أكتوبر.

وذكرت مصادر يلا كورة أن الثنائي رضوان حمزاوي وعمر عبد المجيد قد تم إبلاغهما من جانب اتحاد الكرة، بأنهما خارج قائمة كأس العالم، بناء على قرار المدير الفني أسامة نبيه، ولأسباب فنية.

من الثنائي المستبعد بقائمة منتخب الشباب؟

رضوان حمزاوي لاعب أوكسير كان قد انضم في معسكر يوليو الماضي، وشارك في لقاء منتخب مصر للشباب ضد منتخب الكويت الأوليمبي.

فيما يشارك عمر عبد المجيد مع الفريق الأول لهامبورج الألماني، وكذلك الفريق الثاني أيضًا، حيث خاض كل لقاءات فترة الإعداد مع فريق هامبورج الأول أمام الفريق الأول لليون الفرنسي وكوبنهاجن الدنماركي و شتورم جراتس النمساوي.

مصدر ليلا كورة: ثنائي ليفربول وأرسنال خارج قائمة منتخب مصر في كأس العالم للشباب

يذكر أن أسامة نبيه لم يستدعي أيضًا كلا من كريم أحمد لاعب ليفربول، و كامرون إسماعيل لاعب آرسنال لقائمة كأس العالم لأسباب فنية.

مباراة مصر - شباب القادمة
منتخب الشباب هامبورج أسامة نبيه

