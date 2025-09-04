يخوض منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا، مباراة ودية ضد فريق بيراميدز، في إطار استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم للشباب، في تشيلي.

مصر مصر تحت 20 عامًا يشارك في كأس العالم للشباب، في تشيلي، خلال الفترة 27 سبتمبر الجاري وحتى 19 أكتوبر المقبل.

منتخب الشباب يواجه بيراميدز

وكشف أحمد زاهر، إداري بيراميدز عبر مركز النادي الإعلامي، عن إقامة مباراة ودية ضد منتخب الشباب، في إطار تحضيرات الفريق لمواجهة أوكلاند النيوزيلندي، يوم 14 سبتمبر المقبل.

وتقام مباراة منتخب مصر للشباب ضد بيراميدز، مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 8 سبتمبر الجاري، على ملعب الدفاع الجوي، والتي تنطلق في تمام السابعة مساءً.

وكان منتخب مصر للشباب تعادل مع فريق الجبلين السعودي (3-3) أمس الأربعاء، على أن يواجه الشرطة العراقي بعد غد السبت، ثم يختتم استعداداته ما قبل مونديال الشباب، بمواجهة بيراميدز، الإثنين المقبل.

ويقع منتخب مصر للشباب في المجموعة الأولى إلى جانب تشيلي ونيوزيلندا واليابان، حيث يفتتح شباب الفراعنة مبارياتهم، يوم 27 سبتمبر الجاري بمواجهة ممثل آسيا.

