أسامة نبيه: حققنا العديد من المكاسب بمباراة الشرطة العراقي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:34 م 07/09/2025
جهاز منتخب الشباب

أسامة نبيه

أشاد أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 عامًا بالفوز 2-1، على الشرطة العراقي في المباراة الودية التي أقيمت بالأمس.

ويستهد منتخب الشباب للمشاركة فى كأس العالم بتشيلي من 27 سبتمبر  الجاري إلى 19 أكتوبر  المقبل .

وقال أسامة نبيه، في تصريحات عبر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة، إن الفوز حمل العديد من المكاسب للمنتخب أبرزها ارتفاع نسبة الانسجام بين اللاعبين والأداء بوعي خططي كما أن المباراة فى مجملها كانت أمام فريق قوي ويضم مجموعة من اللاعبين الكبار فى السن والأكثر خبرة .

وأضاف نبيه قائلا: "المباراة خطوة على طريق الإعداد القوي، والمنتخب يتحسن مستواه من مباراة إلى أخري مشيرًا إلى أن مثل هذه التجارب تزيد من خبرات اللاعبين وتساعد الجهاز الفني على معرفة السلبيات لعلاجها ومناطق القوة لدعمها واستثمارها".

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بكأس العالم، بجوار كل من، تشيلسي ونيوزلندا، واليابان.

مجموعة مصر في كأس العالم للشباب

ويستهل منتخب مصر، مشواره بلقاء اليابان فى الجولة الافتتاحية يوم 27 سبتمبر الجاري ثم يستكمل مبارياته فى مجموعته بلقاء نيوزيلندا يوم 30 سبتمبر ثم تشيلي يوم 3 أكتوبر.

بتواجد المحترفين.. أسامة نبيه يعلن قائمة منتخب الشباب استعدادًا لكأس العالم

 

منتخب مصر منتخب الشباب كأس العالم للشباب أسامة نبيه

