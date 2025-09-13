غادرت بعثة منتخب مصر تحت 20 عامًا القاهرة، متجهة إلى تشيلي استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للشباب، التي تقام خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 18 أكتوبر.

ويستعد منتخب مصر تحت 20 سنة، للمشاركة في نهائيات كأس العالم للشباب، بخوض مواجهتين وديتين في تشيلي، قبل بداية مشواره في البطولة.

ويواجه منتخب مصر نظيره بنما يوم 18 سبتمبر الجاري، قبل أن يلتفي بالفريق الأول لنادي سانتياجو التشيلي يوم 21 من الشهر ذاته.

بعثة منتخب مصر

سافر حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس البعثة، وأسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 سنة، إلى تشيلي مساء أمس الجمعة.

وتلحق اليوم باقي أفراد البعثة التي ضمت حمادة أنور مدير المنتخب، علاء عبده المدرب العام، محمد عمر النور المدرب المساعد، أيمن طاهر مدرب حراس المرمى، محمود فايز مدير إدارة تحليل الأداء ومساعده زياد شعراوي، أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي، أحمد سامح المعد البدني، أحمد سامي المنسق الأمني، محمد محروس أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي، عباس حسانين وأحمد ممدوح أخصائيي التدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

ختام الاستعدادات لمونديال تشيلي.. منتخب الشباب يواجه بيراميدز وديًا

قائمة منتخب مصر

ضمت البعثة، القائمة المختارة لخوض منافسات كأس العالم للشباب، وهم: عبد المنعم تامر، أحمد وهب، أحمد منشاوي، أحمد نائل، أحمد عابدين، عبد الله بوستنجي، معتز محمد، مؤمن شريف، مهاب سامي، أحمد "كاباكا"، محمد السيد، أحمد وحيد، سيف سفاجا، سليم طلب، تيبو جابريال، محمد عبد الله، عمر سيد معوض، حامد عبد الله، عمرو "بيبو"، ياسين عاطف، عمر خضر، أحمد شرف ومحمد هيثم.

تضم 4 محترفين.. قائمة منتخب مصر تحت 20 سنة لمونديال الشباب في تشيلي

حضور وزير الشباب والرياضة

حرص أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على وداع بعثة منتخب مصر تحت ٢٠ سنة المتوجهة إلى تشيلي للمشاركة في نهائيات كأس العالم.

وتمنى وزير الشباب والرياضة لهم التوفيق في مهمتهم الوطنية، ورافق الوزير في وداعه للبعثة بمطار القاهرة محمد أبو حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.