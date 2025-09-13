المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

2 0
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 3
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

4 3
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

5 0
19:30
هامبورج

هامبورج

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

اتحاد الكرة: منتخب الشباب يضم مجموعة من المتميزين ونثق به

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:30 ص 13/09/2025
منتخب الشباب

أشرف صبحي رفقة محمد أبو حسين وكاباكا

شدد محمد أبو حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على ثقته في منتخب مصر تحت 20 عامًا، قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم للشباب بتشيلي، موضحًا أن الجيل الحالي يضم مجموعة من المتميزين.

ورافق محمد أبو حسين، وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، في وداع بعثة منتخب مصر للشباب في مطار القاهرة الدولي، أثناء المغادرة إلى تشيلي للمشاركة في مونديال تحت 20 عامًا.

ودعها وزير الرياضة.. بعثة منتخب مصر للشباب تغادر إلى تشيلي لخوض كأس العالم

وعد منتخب الشباب

تعهد علاء عبده، المدرب العام لمنتخب الشباب، خلال لقاء البعثة بالوزير بأن الجهاز الفني بقيادة الكابتن أسامة نبيه، المدير الفني واللاعبين، سوف يبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق أحلام وطموحات الجماهير فى البطولة، موجهًا له الشكر على اهتمامه بالمنتخب.

تضم 4 محترفين.. قائمة منتخب مصر تحت 20 سنة لمونديال الشباب في تشيلي

حلم منتخب الشباب

أكد أحمد كاباكا، قائد فريق منتخب الشباب، على أن اللاعبين فى حالة إصرار على الذهاب للمونديال لإحراز شئ يسجله التاريخ، موجهًا الشكر نيابة عن كل زملائه إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على حرصه الدائم على دعم ومساندة المنتخبات الوطنية.

ختام الاستعدادات لمونديال تشيلي.. منتخب الشباب يواجه بيراميدز وديًا

قائمة منتخب مصر

ضمت البعثة، القائمة المختارة لخوض منافسات كأس العالم للشباب، وهم: عبد المنعم تامر، أحمد وهب، أحمد منشاوي، أحمد نائل، أحمد عابدين، عبد الله بوستنجي، معتز محمد، مؤمن شريف، مهاب سامي، أحمد "كاباكا"، محمد السيد، أحمد وحيد، سيف سفاجا، سليم طلب، تيبو جابريال، محمد عبد الله، عمر سيد معوض، حامد عبد الله، عمرو "بيبو"، ياسين عاطف، عمر خضر، أحمد شرف ومحمد هيثم.

اتحاد الكرة منتخب مصر للشباب وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي محمد أبو حسين

  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

