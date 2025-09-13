شدد محمد أبو حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على ثقته في منتخب مصر تحت 20 عامًا، قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم للشباب بتشيلي، موضحًا أن الجيل الحالي يضم مجموعة من المتميزين.

ورافق محمد أبو حسين، وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، في وداع بعثة منتخب مصر للشباب في مطار القاهرة الدولي، أثناء المغادرة إلى تشيلي للمشاركة في مونديال تحت 20 عامًا.

تعهد علاء عبده، المدرب العام لمنتخب الشباب، خلال لقاء البعثة بالوزير بأن الجهاز الفني بقيادة الكابتن أسامة نبيه، المدير الفني واللاعبين، سوف يبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق أحلام وطموحات الجماهير فى البطولة، موجهًا له الشكر على اهتمامه بالمنتخب.

أكد أحمد كاباكا، قائد فريق منتخب الشباب، على أن اللاعبين فى حالة إصرار على الذهاب للمونديال لإحراز شئ يسجله التاريخ، موجهًا الشكر نيابة عن كل زملائه إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على حرصه الدائم على دعم ومساندة المنتخبات الوطنية.

ضمت البعثة، القائمة المختارة لخوض منافسات كأس العالم للشباب، وهم: عبد المنعم تامر، أحمد وهب، أحمد منشاوي، أحمد نائل، أحمد عابدين، عبد الله بوستنجي، معتز محمد، مؤمن شريف، مهاب سامي، أحمد "كاباكا"، محمد السيد، أحمد وحيد، سيف سفاجا، سليم طلب، تيبو جابريال، محمد عبد الله، عمر سيد معوض، حامد عبد الله، عمرو "بيبو"، ياسين عاطف، عمر خضر، أحمد شرف ومحمد هيثم.