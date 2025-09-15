المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"يتابع بعضهم".. التوأم يحفزان لاعبي منتخب الشباب قبل كأس العالم تحت 20 سنة

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

06:12 م 15/09/2025
حسام حسن وإبراهيم حسن

حسام حسن - إبراهيم حسن

حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة التوأم، على التواصل مع أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب تحت 20 سنة، قبل المشاركة في كأس العالم للشباب، بتشيلي.

تنطلق منافسات نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، في تشيلي، يوم 27 من شهر سبتمر الحالي زتستمر حتى 19 أكتوبر المقبل.

تضم 4 محترفين.. قائمة منتخب مصر تحت 20 سنة لمونديال الشباب في تشيلي

تحفيز منتخب الشباب

ووفقًا لما ذكره اتحاد الكرة، عبر صفحته الرسمية، تواصل جهاز منتخب مصر الأول، مع أسامة نبيه، لتحفيز المنتخب قبل المشاركة في مونديال الشباب.

أضاف اتحاد الكرة أن التوأم تمنى لأسامة نبيه التوفيق في بطولة كأس العالم وتقديم مستوى مميز، و تحقيق مركز متقدم في مونديال تشيلي.

ومن جانبه، أكد نبيه على نقل ذلك إلى اللاعبين لتحفيزهم قبل المشاركة في كأس العالم للشباب، مع التشديد على أن جهاز المنتخب الأول يتابع عدد من اللاعبين تمهيدًا للاستعانة بمن يظهر بمستوى مميز.

مواعيد الجولة الأولى من مباريات كأس العالم للشباب في تشيلي.. طالع التفاصيل من هنا

مباراة مصر - شباب القادمة
كأس العالم للشباب منتخب مصر للشباب منتخب مصر تحت 20 عامًا كأس العالم تحت 20 سنة

