حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة التوأم، على التواصل مع أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب تحت 20 سنة، قبل المشاركة في كأس العالم للشباب، بتشيلي.

تنطلق منافسات نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، في تشيلي، يوم 27 من شهر سبتمر الحالي زتستمر حتى 19 أكتوبر المقبل.

تحفيز منتخب الشباب

ووفقًا لما ذكره اتحاد الكرة، عبر صفحته الرسمية، تواصل جهاز منتخب مصر الأول، مع أسامة نبيه، لتحفيز المنتخب قبل المشاركة في مونديال الشباب.

أضاف اتحاد الكرة أن التوأم تمنى لأسامة نبيه التوفيق في بطولة كأس العالم وتقديم مستوى مميز، و تحقيق مركز متقدم في مونديال تشيلي.

ومن جانبه، أكد نبيه على نقل ذلك إلى اللاعبين لتحفيزهم قبل المشاركة في كأس العالم للشباب، مع التشديد على أن جهاز المنتخب الأول يتابع عدد من اللاعبين تمهيدًا للاستعانة بمن يظهر بمستوى مميز.

