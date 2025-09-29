المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
منتخب المغرب يفتتح مشواره في مونديال الشباب بالفوز على إسبانيا بثنائية

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

10:48 م 28/09/2025 تعديل في 29/09/2025
المغرب

المغرب

استهل منتخب المغرب تحت 20 عامًا مشواره في بطولة كأس العالم للشباب بانتصار ثمين على إسبانيا بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم مساء الأحد ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من البطولة المقامة في تشيلي.

وجاء الهدف الأول للمغرب في الدقيقة 54 عبر ياسر زابيري بعد هجمة منظمة، قبل أن يضيف ياسين جاسيم الهدف الثاني ليعزز تفوق "أشبال الأطلس".

وظهر الحارس ياسين بن شاويش بصورة مميزة، بعدما تصدى لعدة فرص محققة للمنتخب الإسباني، محافظًا على نظافة شباكه حتى صافرة النهاية.

كما شهدت المباراة إلغاء هدف للمغرب سجله يونس البحراوي في الدقيقة 80 بداعي التسلل، فيما ألغى الحكم أيضًا هدفًا لإسبانيا في اللحظات الأخيرة لنفس السبب.

واحتُسبت ركلة جزاء للماتادور بعد العودة إلى تقنية الفيديو، إلا أنها لم تغير النتيجة، بينما رفض الحكم احتساب ركلة أخرى في الوقت بدل الضائع بعد مراجعتها.

وبهذا الانتصار، اعتلى المنتخب المغربي صدارة المجموعة الثالثة بقيادة مدربه محمد وهبي، منتظرًا نتيجة مواجهة البرازيل والمكسيك.

ولم يكن الفوز المغربي مجرد بداية موفقة في البطولة، بل جاء ليعيد للأذهان إنجاز المنتخب الأول الذي أقصى إسبانيا من ثمن نهائي مونديال قطر 2022 بركلات الترجيح.

المغرب إسبانيا مونديال الشباب

