حرص ماهر المهدي سفير مصر في تشيلي، على تحفيز لاعبي منتخب مصر تحت 20 عامًا قبل مواجهة نيوزيلندا، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم.

وقال ماهر المهدي في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لاتحاد الكرة، إن منتخب مصر الأفضل والأجدر والأحق في العبور ومواصلة المسيرة، مشيرا إلى أن الكل يدعمهم من أجل الفوز.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى بكأس العالم للشباب، رفقة كل من منتخب تشيلي صاحب الأرض، اليابان ونيوزيلندا.

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا في كأس العالم للشباب، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، على أرضية ملعب خوليو بارادانوس الوطني

وسيتم إذاعة مباراة منتخب مصر تحت 20 عامًا، ضد المنتخب النيوزيلندي، عبر شاشة قناة "بي إن سبورت المفتوحة"، الناقل الحصري لمباريات كأس العالم للشباب.

ويتذيل منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة، بدون أي رصيد، عقب خسارته في الجولة الأولى، على يد المنتخب الياباني بهدفين دون رد، ولكن أبناء المدرب أسامة نبيه يأملون في تحقيق نتيجة إيجابية باللقاء المقبل، للحفاظ على حظوظهم في الصعود للدور المقبل.

وفي المقابل يأتي منتخب نيوزيلندا ثالثًا، بعدما خسر هو الآخر أمام المنتخب التشيلي صاحب الأرض، ولكن نجح في زيارة شباكه، حيث انتهى اللقاء بنتيجة 2-1.