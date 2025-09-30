المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كباكا يفتتح أهداف منتخب مصر في كأس العالم للشباب

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:15 م 30/09/2025
كباكا

كباكا يسجل هدف التقدم لمنتخب الشباب

افتتح أحمد خالد كباكا أهداف منتخب مصر للشباب في كأس العالم للشباب، خلال مباراته الثانية أمام نيوزيلندا على ملعب خوليو بارادانوس الوطني.

كبـاكا يفتتح أهداف الفراعنة الصغار مبكرًا

وجاء هدف مصر في الدقيقة الخامسة بعد كرة عرضية رائعة من محمد عبد الله، استقبلها كباكا بتسديدة قوية وسريعة من داخل منطقة الجزاء، لتسكن الشباك معلنة عن هدف مبكر للفراعنة الصغار.

وكان المنتخب قد خسر في الجولة الأولى أمام اليابان بنتيجة 2-0، مما يجعل نقطة البداية أمام نيوزيلندا مهمة لاستعادة الثقة في البطولة.

ويتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى بجانب تشيلي صاحبة الأرض، اليابان ونيوزيلندا، ما يضع الفريق في تحدٍ كبير للتأهل إلى الدور التالي.

أسامة نبيه يجري تعديلين على التشكيلة الأساسية

أجرى المدير الفني أسامة نبيه تعديلين على التشكيلة مقارنة بمباراة اليابان، بإشراك كل من معتز محمد ومؤمن شريف بدلاً من سيف سفاجا وحامد عبد الله، في محاولة لتعديل أداء الفريق وتعزيز الخيارات الهجومية.

تغييران.. تشكيل منتخب مصر للشباب أمام نيوزيلندا

مباراة مصر - شباب القادمة
منتخب مصر كأس العالم للشباب تشيلي نيوزيلندا أسامة نبيه أحمد خالد كباكا اليابان

