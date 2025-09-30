تعرض منتخب مصر للشباب للهزيمة أمام نظيره نيوزيلندا بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات كأس العالم للشباب.

والتقى منتخب مصر للشباب مع نظيره النيوزيلندي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العالم للشباب.

وافتتح أحمد خالد كباكا أهداف الفراعنة بعد مرور 5 دقائق.

وتمكن منتخب نيوزيلندا من تسجيل هدفين متتالين في الدقيقتين 13 و16 عن طريق لوك سميث وشيان لوك.

وتذيل منتخب مصر مجموعته بدون أي نقاط بعد خسارته في الجولة الأولى أمام اليابان وفي الجولة الثانية أمام نيوزيلندا.

تفاصيل المباراة

بدأ منتخب مصر للشباب المباراة بهدف مبكر بعد مرور 5 دقائق فقط على البداية، بعدما توغل محمد عبد الله من الجبهة اليمنى ومرر كرة عرضية قابلها أحمد كباكا بتسديدة قوية سكنت الشباك.

واستطاع منتخب نيوزيلندا من تسجيل هدف التعادل سريعاً في الدقيقة 13 من عمر المباراة، بعدما لُعبت كرة عرضية من الجبهة اليمنى وسط غياب دفاعي من منتخب مصر، قابلها لوك سميث بتسديدة إلى داخل المرمى.

وتمكن المنتخب النيوزيلندي من تسجيل الهدف الثاني سريعاً في الدقيقة 16 من زمن اللقاء عن طريق شيان لوك الذي قابل كرة عرضية من الجبهة اليسرى وسط غفلة من الدفاع بتسديدة داخل الشباك.

وأهدر أحمد نايل لاعب منتخب مصر فرصة تسجيل هدف التعادل بعدما قابل كرة عرضية لعبها كباكا داخل منطقة الجزاء، برأسية قوية ولكن الكرة مرت بجوار القائم.

وأنقذ أحمد وهب حارس مرمى منتخب مصر للشباب مرماه من الهدف الثالث، بعدما تصدى لتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 36 من عمر اللقاء.

وأضاع عبد الله بوستانجي لاعب منتخب مصر فرصة تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 41 من عمر المباراة، بعدما توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة يسارية قوية تصدى لها حارس نيوزيلندا.

وكاد تيبو جابريال أن يسجل هدف التعادل لمنتخب مصر مع بداية الشوط الثاني عقب تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكن حارس نيوزيلندا تصدى للكرة.

وأضاع محمد عبد الله فرصة تسجيل الهدف الثاني للفراعنة بعد انطلاقة بالكرة وتسديدة من خارج منطقة الجزاء علت العارضة العلوية لمرمى نيوزليندا.

وعاد محمد عبد الله ليضيع هدف جديد لمنتخب مصر بعدما توغل بالكرة من الجبهة اليمنى داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية قوية تصدى لها حارس مرمى نيوزيلندا.

شهدت المباراة طلب أسامة نبيه مدرب منتخب مصر، طلب الاستعانة بتقنية مساعد الفيديو FVS في الدقيقة 63، لإمكانية احتساب ركلة جزاء، بعد سقوط أحمد كباكا داخل منطقة الجزاء، ولكن الحكم قرر عدم احتساب ركلة جزاء نظراً لعدم وجود خطأ.