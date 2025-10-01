رغم البداية الصعبة لمنتخب مصر للشباب في كأس العالم تحت 20 عامًا المقامة حاليًا في تشيلي 2025، إلا أن الظهور المميز للمحترف المصري الألماني تيبو غبريال لفت الأنظار، ليصبح أحد أبرز الوجوه الواعدة في الفريق.

النشأة والمسيرة المبكرة

تيبو غبريال، البالغ من العمر 19 عامًا، وُلد في ألمانيا لأب ألماني وأم مصرية، وبدأ مسيرته في أكاديميات كرة القدم الألمانية قبل أن ينتقل إلى فريق هوفنهايم ومنه إلى ماينز خلال فترة الانتقالات الصيفية في صفقة انتقال حر، حيث وقع عقدًا لمدة 3 سنوات.

منذ وصوله إلى ماينز، حظي غبريال بثقة كبيرة من إدارة النادي، إذ ارتدى شارة قيادة فريق تحت 19 عامًا فور انضمامه، قبل أن يترقى سريعًا للعب مع فريق تحت 20 سنة، حيث شارك كأساسي في جميع المباريات وسجل 4 أهداف وصنع هدفين.

مركزه وأسلوب لعبه

يلعب تيبو في مركز الوسط المدافع "رقم 6"، وهو المركز الذي يرى أنه الأنسب له نظرًا لقدراته الدفاعية والتنظيمية.

كما أكد في تصريحات إعلامية أنه يسعى لتطوير قدراته الهجومية، خاصة في استغلال الكرات الثابتة.

خبرات دولية مع مصر

سبق لغبريال أن مثل منتخب مصر للناشئين بقيادة المدرب محمد وهبة، وشارك في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 17 عامًا.

وفي سبتمبر الماضي، انضم لمنتخب الشباب بقيادة المدرب أسامة نبيه بعد تنسيق خاص مع الاتحاد المصري لكرة القدم، عقب رفض نادي ماينز رحيله مبكرًا قبل 15 سبتمبر.

ظهوره في مونديال الشباب

شارك غبريال في أول مباراتين للفراعنة أمام اليابان (خسارة 2-0) ونيوزيلندا (خسارة 2-1)، وقدم أداءً لافتًا في وسط الملعب رغم نتائج المنتخب السلبية، ليكون من النقاط المضيئة القليلة في بداية مشوار مصر المونديالي.

طموحاته المستقبلية

كشف اللاعب في تصريحات عبر فضائية سابقة أنه يستغل فترات التوقف الدولي للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لماينز، بل وخاض مباراة ودية معهم.

وعن مستقبله الدولي، قال: "لطالما لعبت مع منتخب مصر، ولكن إذا جاءني استدعاء من المنتخب الألماني بالتأكيد سأفكر في الأمر، ما زلت صغيرًا وكل فرصة يجب استغلالها".

موقف المنتخب في المونديال

بعد خسارتين متتاليتين، يحتل منتخب مصر المركز الأخير في المجموعة الأولى بدون نقاط، خلف اليابان (6 نقاط) ونيوزيلندا (3 نقاط) وتشيلي (3 نقاط).

وسيلتقي الفراعنة مع أصحاب الأرض في الجولة الثالثة في مباراة حاسمة للحفاظ على آمال التأهل.