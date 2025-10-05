ازداد موقف منتخب مصر تحت 20 عامًا صعوبة، في بطولة كأس العالم للشباب 2025.

وينتظر منتخب الشباب نهاية دور المجموعات بالبطولة، من أجل معرفة ترتيبه النهائي بالنسبة لأصحاب المركز الثالث لحسم موقفه سواء بالتأهل لثمن النهائي أو الخروج المبكر من المونديال.

وتأزم موقف مصر في كأس العالم للشباب، بعد فوز منتخب أستراليا على نظيره منتخب كوبا في المجموعة الرابعة بنتيجة (3-1).

وبعد فوز أستراليا، تفوق على نظيره المصري في ترتيب أصحاب المركز الثالث بالمجموعات الستة.

ترتيب أصحاب المركز الثالث

1- كوريا الجنوبية (4 نقاط - سجل 3 أهداف واستقبل 3 أهداف - فارق الأهداف 0)

2- إسبانيا (4 نقاط - سجل 3 أهداف واستقبل 4 أهداف - فارق الأهداف -1)

3- جنوب أفريقيا (3 نقاط - سجل 6 أهداف واستقبل هدفين - فارق الأهداف +4)

4- نيجيريا (3 نقاط - سجل 3 أهداف واستقبل 3 أهداف - فارق الأهداف 0)

5- أستراليا (3 نقاط - سجل 4 أهداف واستقبل 6 أهداف - فارق الأهداف -2)

6- مصر (3 نقاط - سجل 3 أهداف واستقبل 5 أهداف - فارق الأهداف -2)

ويتم الاعتماد في الترتيب على:

-النقاط.

-فارق الأهداف.

-الأهداف المسجلة.

-نقاط اللعب النظيف.

-القرعة.

حسابات تأهل منتخب مصر

يحتاج منتخب مصر للشباب، إلى معجزة من مباريات المجموعتين الخامسة والسادسة من أجل التواجد ضمن أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

منتخب مصر يحتاج أن تلعب نتائج مباريات المجموعة الخامسة والسادسة وتحديداً مباراة جنوب أفريقيا أمام الولايات المتحدة الأمريكية، ومباراة نيجيريا أمام كولومبيا، لصالحه للتواجد ضمن أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

- يحتاج منتخب مصر لخسارة منتخب جنوب أفريقيا أمام نظيره الأمريكي بفارق 7 أهداف، أما فوز منتخب "البافانا بافانا" يعني توديع منتخب مصر للمونديال.

- يحتاج منتخب مصر لخسارة منتخب نيجيريا أمام نظيره الكولومبي بفارق أكثر من هدفين، من أجل التراجع في جدول ترتيب المنتخبات أصحاب المركز الثالث.

جدير بالذكر أن منتخب فرنسا يمتلك 3 نقاط مثل منتخب جنوب أفريقيا ولكنه يحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة وتنتظره مواجهة أمام منتخب نيو كاليدونيا في الجولة الأخيرة، ما يجعلها مباراة شبه محسومة لمنتخب "الديوك"، نظراً لأن نيو كاليدونا تعرض للهزيمة بنتائج كبيرة مثل الخسارة أمام الولايات المتحدة (9-1) وأمام جنوب أفريقيا (5-0).