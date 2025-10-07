المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
اوكرانيا - شباب

اوكرانيا - شباب

- -
22:30
إسبانيا - شباب

إسبانيا - شباب

الدوري المصري الممتاز - سيدات
المصري

المصري

0 5
15:30
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الزمالك

الزمالك

2 0
15:30
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

8 0
15:30
انبي

انبي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
إس أي كا إف سـي الرياضي

إس أي كا إف سـي الرياضي

0 1
15:30
بالم هيلز

بالم هيلز

الدوري المصري الممتاز - سيدات
زد

زد

4 1
15:30
رع

رع

برشلونة يراقب موهبة عائلة زيدان في كأس العالم للشباب

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:09 م 07/10/2025
إلياز زيدان

إلياز زيدان

يواصل نادي برشلونة متابعة أبرز المواهب الصاعدة خلال منافسات كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، في إطار خطته لتعزيز صفوف الفريق بالمواهب الواعدة للمستقبل.

برشلونة يضع عينه على "زيدان الصغير"

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن كشافي النادي الكتالوني يراقبون عدداً من اللاعبين المميزين في البطولة، من بينهم بيدرينيو، وديفيد واشنطن، وجيانلوكا بريستياني، إلى جانب اسم مفاجئ هو إلياز زيدان، أصغر أفراد عائلة زيدان الشهيرة.

إلياز، البالغ من العمر 19 عامًا، يشغل مركز قلب الدفاع في صفوف ريال بيتيس، وقد لفت الأنظار خلال مشاركته مع منتخب فرنسا في البطولة، رغم ارتكابه خطأً أدى إلى ركلة جزاء في ظهوره الأول، قبل أن يستعيد توازنه ويشارك أساسيًا في المباراتين التاليتين.

ويهدف برشلونة إلى مراقبة تطور اللاعب الشاب عن قرب خلال ما تبقى من منافسات البطولة، تمهيدًا لتقييم إمكانية ضمه مستقبلًا.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإسباني اضغط هنا

برشلونة كأس العالم للشباب فرنسا زيدان ريال بيتيس موندو ديبورتيفو كشافي برشلونةمستقبلية

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    36
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

