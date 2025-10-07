برشلونة يراقب موهبة عائلة زيدان في كأس العالم للشباب

يواصل نادي برشلونة متابعة أبرز المواهب الصاعدة خلال منافسات كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، في إطار خطته لتعزيز صفوف الفريق بالمواهب الواعدة للمستقبل.

برشلونة يضع عينه على "زيدان الصغير"

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن كشافي النادي الكتالوني يراقبون عدداً من اللاعبين المميزين في البطولة، من بينهم بيدرينيو، وديفيد واشنطن، وجيانلوكا بريستياني، إلى جانب اسم مفاجئ هو إلياز زيدان، أصغر أفراد عائلة زيدان الشهيرة.

إلياز، البالغ من العمر 19 عامًا، يشغل مركز قلب الدفاع في صفوف ريال بيتيس، وقد لفت الأنظار خلال مشاركته مع منتخب فرنسا في البطولة، رغم ارتكابه خطأً أدى إلى ركلة جزاء في ظهوره الأول، قبل أن يستعيد توازنه ويشارك أساسيًا في المباراتين التاليتين.

ويهدف برشلونة إلى مراقبة تطور اللاعب الشاب عن قرب خلال ما تبقى من منافسات البطولة، تمهيدًا لتقييم إمكانية ضمه مستقبلًا.

