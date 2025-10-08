نفى الاتحاد المصري لكرة القدم ما تردد في الساعات الأخيرة حول مطالبة منتخب الشباب تحت 20 سنة برد الملابس بعد انتهاء مشواره في بطولة كأس العالم للشباب، مؤكدًا أن ما أثير في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وأوضح الاتحاد في بيان أن منتخب الشباب تسلم الملابس والأطقم الخاصة به كاملة من الشركة الراعية قبل انطلاق البطولة، وفقًا للنظام المتبع الذي يتيح للفريق الحصول على ملابسه حتى في حال وصوله إلى الأدوار النهائية، حيث تم شحنها مباشرة إلى دولة تشيلي مقر إقامة البطولة.

وأشار البيان إلى أنه بعد انتهاء مشوار المنتخب في الدور الأول، ستتم إعادة الملابس التي لم تُستخدم فقط إلى مخازن الاتحاد، وذلك وفق القواعد المالية والإدارية المعمول بها داخل المؤسسة.

وشدد الاتحاد في ختام بيانه على أن الملابس التي استخدمها اللاعبون خلال المباريات الرسمية لا تُعاد، إذ تُعد جزءًا من العُهدة المستهلكة المخصصة للفريق خلال مشاركته في البطولة.