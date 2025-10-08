المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
اتحاد الكرة ينفي إلزام منتخب الشباب برد الملابس بعد المشاركة في كأس العالم

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

10:49 ص 08/10/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

نفى الاتحاد المصري لكرة القدم ما تردد في الساعات الأخيرة حول مطالبة منتخب الشباب تحت 20 سنة برد الملابس بعد انتهاء مشواره في بطولة كأس العالم للشباب، مؤكدًا أن ما أثير في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وأوضح الاتحاد في بيان أن منتخب الشباب تسلم الملابس والأطقم الخاصة به كاملة من الشركة الراعية قبل انطلاق البطولة، وفقًا للنظام المتبع الذي يتيح للفريق الحصول على ملابسه حتى في حال وصوله إلى الأدوار النهائية، حيث تم شحنها مباشرة إلى دولة تشيلي مقر إقامة البطولة.

وأشار البيان إلى أنه بعد انتهاء مشوار المنتخب في الدور الأول، ستتم إعادة الملابس التي لم تُستخدم فقط إلى مخازن الاتحاد، وذلك وفق القواعد المالية والإدارية المعمول بها داخل المؤسسة.

وشدد الاتحاد في ختام بيانه على أن الملابس التي استخدمها اللاعبون خلال المباريات الرسمية لا تُعاد، إذ تُعد جزءًا من العُهدة المستهلكة المخصصة للفريق خلال مشاركته في البطولة.

كأس العالم الدوري المصري اتحاد الكرة

