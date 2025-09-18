المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
لا بديل عن الفوز.. طائرة مصر في صدام قوي مع تونس ببطولة العالم

محمد علام

كتب - محمد علام

01:41 ص 18/09/2025
كرة طائرة - مصر

منتخب مصر للكرة الطائرة

يواجه منتخب مصر شقيقه التونسي في ختام الدور الأول من المجموعة الأولى ببطولة العالم للكرة الطائرة المقامة حاليا في الفلبين.

ويصطدم منتخب مصر بنظيره التونسي في المباراة التي ستقام بعد أقل من سبع ساعات، على صالة مول أوف آسيا أرينا بمدينة باساي الفلبينية ، في مباراة لابديل فيها عن الفوز من أجل التأهل للدور القادم.

ويدخل منتخب مصر المباراة من أجل حلم التأهل لدور الـ16 ببطولة العالم للكرة الطائرة المقامة في الفلبين.

ويتسلح منتخب الفراعنة بكل من أحمد سعيد كعنصر الخبرة مع محمد رضا الهو، بالإضافة إلى الشباب عبد الرحمن الحسيني وسيف عابد وأحمد ضياء وحماده عثمان وياسين محمد في مباراة تونس.

وتعد مباراة تونس هي الفرصة الأخيرة لمنتخبنا من أجل العبور إلى دور الـ16، وأي نتيجة غير الفوز تعني وداع الفراعنة للبطولة.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على تونس بأي نتيجة من أجل التأهل لدور الـ16، بينما إذا أراد التأهل للدور القادم كأول المجموعة عليه تحقيق الفوز بنتيجة 3-0 أو 3-1، مع فوز إيران أو الفلبين بنتيجة 3-2، لكي يضمن الفراعنة صدارة المجموعة.

فرص صدارة المجموعة

فوز مصر على تونس بنتيجة 3-0 أو 3-1 ، مع فوز إيران أو الفلبين بنتيجة 3-2، في هذه الحالة تكون مصر وإيران أو الفلبين فائزتين بمباراتين لكلا منهما، لكن أفضلية النقاط لصالح مصر، سيكون لديها 6 نقاط، بينما إيران أو الفلبين 5 نقاط.

فوز مصر 3-0، فوز إيران بنتيجة 3-1، سيصبح كلا الفريقين متساويين في عدد الإنتصارات، ثم عدد النقاط برصيد 6 نقاط لكلا منهما، لكن أفضلية بفارق الأشواط لصالح الفراعنة، حيث تصبح مصر لديها 7 أشواط وعليها 4، بينما إيران يكون لديها 7 أشواط وعليها 5 أشواط.

فوز مصر 3-0، فوز الفلبين 3-0، يتساوى كلاهما في عدد الإنتصارات ثم في عدد النقاط، لكن أفضلية الأشواط لصالح الفراعنة، ستكون لها 7 وعليها 4 أشواط، بينما الفلبين لديها 6 وعليها 4 أشواط.

مشوار منتخب مصر

افتتح منتخب مصر البطولة بفوز على إيران بنتيجة 3-1، لكنه تلقى خسارة مفاجئة أمام الفلبين بنتيجة 3-1.

مشوار منتخب تونس

فازت تونس على الفلبين بنتيجة 3-0، لكنها سقطت في الخسارة أمام إيران بنتيجة 1-3.

أبرز أرقام لاعبي منتخب مصر

سيف عابد أكثر لاعبي الفراعنة تسجيلا للنقاط برصيد 27 نقطة، يليه عبد الرحمن الحسيني برصيد 25 نقطة، يليه أحمد سعيد برصيد 24 نقطة، ثم حماده عثمان برصيد 22 نقطة.

ترتيب المجموعة الأولى:

تونس المركز الأول برصيد 3 نقاط ولها 4 أشواط وعليها 3 أشواط

إيران المركز الثاني برصيد 3 نقاط ولها 4 أشواط وعليها 4 أشواط ولديها +8 فارق النقاط المسجلة.

مصر المركز الثالث برصيد 3 نقاط ولها 4 أشواط وعليها 4 أشواط وعليه -2 فارق النقاط المسجلة.

الفلبين المركز الرابع برصيد 4 نقاط ولها 3 أشواط وعليها 4 أشواط

المنافس القادم في دور الـ16

سيلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثامنة التي تضم كل من البرازيل وصربيا والتشيك والصين.

بينما يلتقي أول المجموعة الثامنة مع ثاني المجموعة الأولى.

