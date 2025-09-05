رسميًا.. والتر بواليا ينضم إلى كيب تاون الجنوب أفريقي

أعلن نادي كيب تاون الجنوب أفريقي، التعاقد مع الكونغولي والتر بواليا، مهاجم شبيبة القبائل الجزائري.

ولم يكشف نادي كيب تاون عن مدة التعاقد مع والتر بواليا، لكنه انضم للنادي في صفقة انتقال حر.

وقال نادي كيب تاون في بيان عبر حسابه الرسمي: "يسعد النادي أن يرحب بالمهاجم الكونغولي والتر بواليا ضمن عائلة النادي الذي انضم للفريق في صفقة انتقال حر".

ناد جديد في مسيرة والتر بواليا

ويواصل والتر بواليا، التنقل بين الأندية منذ يناير 2021.

وارتدى والتر بواليا قميص النادي الأهلي، في يناير 2021، قادمًا من نادي الجونة.

وقضى بواليا 6 أشهر فقط بقميص الأهلي، ليرحل إلى فريق مالاتيا سبور التركي على سبيل الإعارة.

ثم خاض إعارتين بعد ذلك مع السيلية القطري، والقادسية السعودي، قبل أن يتخلى الأهلي عنه بشكل نهائي في 2023.

وخاض التر بواليا خلال فترة تواجده مع الأهلي في 31 مباراة بمختلف البطولات، سجل 5 أهداف وصنع 4.

