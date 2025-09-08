رابطة الدوري الأمريكي تعاقب لويس سواريز بسبب البصق

وقعت رابطة الدوري الأمريكي، عقوبة إيقاف جديدة على لويس سواريز لاعب إنتر ميامي، بعد المشاجرة مع أعضاء فريق سياتل ساوندرز، أدت إلى البصق.

إنتر ميامي خسر مباراة ضد سياتل ساوندرز (0-3)، في مباراة أقيمت الأسبوع الماضي، والتي شهدت حدوث مشاجرة بعد اللقاء، قام خلالها لويس سواريز بالبصق على مدرب الفريق المكسيكي.

عقوبة جديدة على لويس سواريز

وقعت رابطة الدوري الأمريكي، عقوبة على لويس سواريز، بالإيقاف 3 مباريات، بعد واقعة البصق على مدرب سياتل ساوندرز.

وسحبت رابطة الدوري الأمريكي اعتماد ستيفن لينهارت لما تبقى من الموسم لدوره في الشجار، وأوضحت أنه لا يوجد ضمان لاعتماده في الموسم المقبل.

وقالت الرابطة في البيان: "سيُسمح له فقط بالتواجد في أماكن الجلوس العامة خلال مباريات سياتل ساوندرز على أرضه، ولا يُسمح له بالتواجد في الملعب أو بالقرب منه، ولا في غرف تبديل الملابس أو النفق أو حوله".

وكانت تمت معاقبة لويس سواريز من جانب اللجنة المنظمة لبطولة كأس الدوري، بالإيقاف 6 مباريات، كما عوقب بعض من زملائه في إنتر ميامي. طالع التفاصيل بالكامل من هنا

