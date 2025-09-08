المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رابطة الدوري الأمريكي تعاقب لويس سواريز بسبب البصق

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:16 م 08/09/2025
لويس سواريز

واقعة بصق لويس سواريز

وقعت رابطة الدوري الأمريكي، عقوبة إيقاف جديدة على لويس سواريز لاعب إنتر ميامي، بعد المشاجرة مع أعضاء فريق سياتل ساوندرز، أدت إلى البصق.

إنتر ميامي خسر مباراة ضد سياتل ساوندرز (0-3)، في مباراة أقيمت الأسبوع الماضي، والتي شهدت حدوث مشاجرة بعد اللقاء، قام خلالها لويس سواريز بالبصق على مدرب الفريق المكسيكي.

عقوبة جديدة على لويس سواريز

وقعت رابطة الدوري الأمريكي، عقوبة على لويس سواريز، بالإيقاف 3 مباريات، بعد واقعة البصق على مدرب سياتل ساوندرز.

وسحبت رابطة الدوري الأمريكي اعتماد ستيفن لينهارت لما تبقى من الموسم لدوره في الشجار، وأوضحت أنه لا يوجد ضمان لاعتماده في الموسم المقبل.

وقالت الرابطة في البيان: "سيُسمح له فقط بالتواجد في أماكن الجلوس العامة خلال مباريات سياتل ساوندرز على أرضه، ولا يُسمح له بالتواجد في الملعب أو بالقرب منه، ولا في غرف تبديل الملابس أو النفق أو حوله".

وكانت تمت معاقبة لويس سواريز من جانب اللجنة المنظمة لبطولة كأس الدوري، بالإيقاف 6 مباريات، كما عوقب بعض من زملائه في إنتر ميامي. طالع التفاصيل بالكامل من هنا

إنتر ميامي يعلن تمديد عقد لويس سواريز حتى 2025

لويس سواريز إنتر ميامي الدوري الأمريكي سياتل ساوندرز كأس الدوري سيرجيو بوسكيتس

