أصبح غياب نيمار جونيور، لاعب نادي سانتوس البرازيلي، عن فريقه بداعي الإصابة أمرًا معتادًا في الوقت الحالي، في ظل تراجع المستوى البدني لنجم السامبا والذي ظهر عليه منذ أن كان في صفوف الهلال السعودي.

وتعرض نيمار للإصابة رفقة سانتوس خلال التدريبات، ليتأكد غيابه عن مباراة ساو باولو المقبلة، والتي ستجمع بين الفريقين يوم الإثنين المقبل.

إصابة نيمار

أعلن نادي سانتوس تعرض نيمار للإصابة خلال تدريبات الفريق الجماعية، التي جرت يوم الخميس الماضي على ملعب ري بيليه.

وغادر نيمار مقر التدريبات يوم الخميس الماضي، وهو يعاني من آلام في الفخذ الأيمن، ليخضع مهاجم سانتوس لفحوصات طبية الجمعة، والتي أثبتت معاناته من تمزق في العضلة المستقيمة الفخذية للفخذ الأيمن.

وكشف نادي سانتوس أن نيمار بدأ في برنامج العلاج المقرر له في أحد المراكز الطبية، على أن يكون ذلك تحت إشراف القسم الطبي للنادي البرازيلي.

إصابات نيمار لا تنتهي

يملك نيمار تاريخًا طويلًا من الإصابات التي تعرض لها خلال مسيرته، إذ تعرض لأول إصابتين في مسيرته بموسم 2013/14 مع برشلونة، والتي غاب على إثرهما نحو 17 مباراة.

وجاءت الإصابة الأخيرة خلال تواجده مع نادي سانتوس، أثناء مشاركته في تدريبات الفريق الجماعية ليبتعد عن الملاعب من جديد لفترة ليست بالقصيرة، نظرًا لمدى قوتها.

الإصابة الأكبر لنيمار كانت مع الهلال السعودي، والتي أبعدته عن الملاعب لمدة 340 يومًا يواقع 48 مباراة خاضها الموج الأزرق بدونه في مختلف المسابقات.