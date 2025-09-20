المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 0
14:30
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
17:15
اسبانيول

اسبانيول

الدوري الألماني
هوفنهايم

هوفنهايم

- -
16:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

- -
18:40
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا

هيلاس فيرونا

- -
19:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
21:00
الرياض

الرياض

دوري نجوم قطر
السد القطري

السد القطري

- -
20:00
الوكرة

الوكرة

تعرفه جيدًا.. إصابة جديدة تبعد نيمار عن سانتوس البرازيلي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

01:56 م 20/09/2025
نيمار

نيمار جونيور

أصبح غياب نيمار جونيور، لاعب نادي سانتوس البرازيلي، عن فريقه بداعي الإصابة أمرًا معتادًا في الوقت الحالي، في ظل تراجع المستوى البدني لنجم السامبا والذي ظهر عليه منذ أن كان في صفوف الهلال السعودي.

وتعرض نيمار للإصابة رفقة سانتوس خلال التدريبات، ليتأكد غيابه عن مباراة ساو باولو المقبلة، والتي ستجمع بين الفريقين يوم الإثنين المقبل.

جدول مباريات اليوم

إصابة نيمار

أعلن نادي سانتوس تعرض نيمار للإصابة خلال تدريبات الفريق الجماعية، التي جرت يوم الخميس الماضي على ملعب ري بيليه.

وغادر نيمار مقر التدريبات يوم الخميس الماضي، وهو يعاني من آلام في الفخذ الأيمن، ليخضع مهاجم سانتوس لفحوصات طبية الجمعة، والتي أثبتت معاناته من تمزق في العضلة المستقيمة الفخذية للفخذ الأيمن.

وكشف نادي سانتوس أن نيمار بدأ في برنامج العلاج المقرر له في أحد المراكز الطبية، على أن يكون ذلك تحت إشراف القسم الطبي للنادي البرازيلي.

إصابات نيمار لا تنتهي

يملك نيمار تاريخًا طويلًا من الإصابات التي تعرض لها خلال مسيرته، إذ تعرض لأول إصابتين في مسيرته بموسم 2013/14 مع برشلونة، والتي غاب على إثرهما نحو 17 مباراة.

وجاءت الإصابة الأخيرة خلال تواجده مع نادي سانتوس، أثناء مشاركته في تدريبات الفريق الجماعية ليبتعد عن الملاعب من جديد لفترة ليست بالقصيرة، نظرًا لمدى قوتها.

الإصابة الأكبر لنيمار كانت مع الهلال السعودي، والتي أبعدته عن الملاعب لمدة 340 يومًا يواقع 48 مباراة خاضها الموج الأزرق بدونه في مختلف المسابقات.

سانتوس الدوري البرازيلي نيمار

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي؟

أخبار تهمك

مباشر
ليفربول

ليفربول

2 0
ايفرتون

ايفرتون

28

الحكم يشهر بطاقة صفراء للاعب إيفرتون إيليمان ندياي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
