استعدادًا للسوبر الأفريقي.. تشكيل بيراميدز في مواجهة وي الودية

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

04:43 م 12/10/2025
لاعبو فريق بيراميدز

لاعبو فريق بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، التشكيل الأساسي لمواجهة فريق وي، في المباراة الودية استعدادًا لكأس السوبر الأفريقي.

بيراميدز سيواجه نهضة بركان المغربي، مساء يوم السبت المقبل، للمنافسة على لقب كأس السوبر الأفريقي، على ملعب الدفاع الجوي.

بينما تنطلق مباراة بيراميدز الودية ضد وي، الذي ينشط بدوري المحترفين، في تمام الخامسة مساء اليوم الأحد، على ملعب الدفاع الجوي.

تشكيل بيراميدز

ويأتي تشكيل بيراميدز لمباراة وي الودية، على النحو الآتي:

خط الدفاع: محمود مرعي، طارق علاء، علي جبر ، أحمد توفيق.

خط الوسط: محمود دونجا، إيفرتون داسيلفا، عبد الرحمن مجدي، مصطفى زيكو، محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: دودو الجباس.

وكان بيراميدز قد تفوق على نظيره الجيش الرواندي، في منافسات دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا، وتأهل لملاقاة فريق التأمين الإثيوبي، لحساب دور الـ32.

ويفقد بيراميدز خدمات بعض من لاعبيه، لتواجدهم مع المنتخبات الوطنية، مثل الكونغولي فيستون ماييلي، البوركينابي بلاتي توريه، المغربي محمد الشيبي، بالإضافة إلى المنضمين لمنتخب مصر الأول والثاني.

بيراميدز نهضة بركان كأس السوبر الأفريقي وي

