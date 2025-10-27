المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الفوز الأول لعماد النحاس.. الزوراء يهزم القاسم في الدوري العراقي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:35 م 27/10/2025
الزوراء

من مباراة الزوراء والقاسم

حقق نادي الزوراء أول فوز له في منافسات الدوري العراقي 2025-2026 على حساب القاسم، مساء اليوم الإثنين، في الظهور الأول تحت قيادة المدرب عماد النحاس.

ويتولى النحاس تدريب الزوراء العراقي منذ 10 أكتوبر.

أول فوز لعماد النحاس مع الزوراء

تقدم الزوراء بهدف أول على القاسم في الدقيقة 4 من توقيع الأردني نزار الرشدان.

وتمكن النيجيري إبراهيم توميوا من إضافة هدف ثانٍ لصالح الزوراء في الدقيقة 30، ليحسم المباراة مبكرًا، حيث نجح فريق المدرب عماد النحاس في الصمود دفاعيًا حتى النهاية.

وبات في رصيد الزوراء 5 نقاط، يحتل بها المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري العراقي. 

وكان النحاس افتتح مسيرته التدريبية مع الزوراء العراقي في منافسات دوري أبطال آسيا 2، بالخسارة (2-1) أمام استقلول من طاجيكستان.

ويستعد الزوراء لمواجهة الموصل في إطار الدوري العراقي، الجمعة المقبل 31 أكتوبر.

 

الزوراء عماد النحاس الدوري العراقي

