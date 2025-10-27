حقق نادي الزوراء أول فوز له في منافسات الدوري العراقي 2025-2026 على حساب القاسم، مساء اليوم الإثنين، في الظهور الأول تحت قيادة المدرب عماد النحاس.

ويتولى النحاس تدريب الزوراء العراقي منذ 10 أكتوبر.

أول فوز لعماد النحاس مع الزوراء

تقدم الزوراء بهدف أول على القاسم في الدقيقة 4 من توقيع الأردني نزار الرشدان.

وتمكن النيجيري إبراهيم توميوا من إضافة هدف ثانٍ لصالح الزوراء في الدقيقة 30، ليحسم المباراة مبكرًا، حيث نجح فريق المدرب عماد النحاس في الصمود دفاعيًا حتى النهاية.

وبات في رصيد الزوراء 5 نقاط، يحتل بها المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري العراقي.

وكان النحاس افتتح مسيرته التدريبية مع الزوراء العراقي في منافسات دوري أبطال آسيا 2، بالخسارة (2-1) أمام استقلول من طاجيكستان.

ويستعد الزوراء لمواجهة الموصل في إطار الدوري العراقي، الجمعة المقبل 31 أكتوبر.