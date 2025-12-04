المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الأهلي طرابلس يشكر مصر لمساهمتها في إنجاح تنظيم نهائي كأس ليبيا

رائد سمير

كتب - رائد سمير

11:20 م 04/12/2025
كأس ليبيا

نهائي كأس ليبيا بين الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي

حرص نادي الأهلي طرابلس على توجيه الشكر لجمهورية مصر العربية، بعد إسهامها في إنجاح نهائي بطولة كأس ليبيا، التي جمعته أمام الأهلي بنغازي.

وتُوج نادي الأهلي طرابلس، بقيادة المدرب المصري، حسام البدري، ببطولة كأس ليبيا، بعد الفوز على الأهلي بنغازي، بقيادة طارق مصطفى، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة النهائية، التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الخميس، على استاد القاهرة.

وجاء في بيان رسمي من الأهلي طرابلس بعد المباراة: "يتقدم النادي الأهلي بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى جمهورية مصر العربية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على ما قدمته من حفاوة استقبال، ورعاية مميزة، وتسهيلات كبيرة أسهمت في إنجاح إقامة مباراة نهائي كأس ليبيا على أرضها".

وأضاف: "لقد لمس نادينا كل أشكال الاهتمام والتعاون، وهو ما يؤكد عمق الروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنين للأخوة المصريين دوام الازدهار والاستقرار".

كما تقدم الأهلي طرابلس بخالص التحية والتقدير إلى لاعبيه الأبطال، وإلى الجهازين الفني والإداري، الذين أثبتوا اليوم "معدن الأهلي الحقيقي، روحًا، وأداء، وانضباطًا، وإصرارًا" توج بتحقيق كأس ليبيا "بكل استحقاق"، وخص بالشكر جماهيره الوفية التي رافقت الفريق في جميع المراحل، وظلت مصدر القوة وسند الانتصار.

وثمن النادي كذلك الدور الكبير الذي قامت به إدارة الأهلي بنغازي، وما أبدته من تعاون راق وتنسيق مهني ساهم في إنجاح هذا الحدث رغم ما شابه من "عراقيل وعبث تنظيمي"، حمّل مسؤوليته الاتحاد الليبي لكرة القدم، الذي "أخفق مرة أخرى في الاضطلاع بواجباته الأساسية، لضمان سير المسابقات بالشكل اللائق "حسب نص البيان".

وأتم البيان: "إن هذا التتويج هو ثمرة عمل جماعي، وتلاحم رياضي مشرف، ورسالة بأن الأندية الليبية قادرة - بتكاتفها - على حماية المنافسة والارتقاء باللعبة، بعيدًا عن الفوضى وسوء الإدارة، متمنين للأهلي بنغازي، وجماهيره العريضة حظًا أوفر في قادم المنافسات".

وكان من المُقرر، أن يُقام نهائي كأس ليبيا بين الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في الخامسة مساء أمس، الأربعاء، قبل أن يتأجل إلى السادسة، ثم إلى السابعة والربع، بسبب خلل الربط بين كاميرات الناقلة الرسمية وكاميرات تقنية الفيديو، ليتقرر إقامته في السابعة مساء اليوم، الخميس.

