بدأ معسكر منتخب مصر تحت 17 عامًا، اليوم الأحد، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الخليج، والتي من المقرر أن تستضيفها مدينة أبها السعودية، خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 9 سبتمبر.

وأسفرت قرعة كأس الخليج، عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية، رفقة منتخبات العراق وسلطنة عمان والبحرين، بينما ضمت المجموعة الأولى منتخبات السعودية وقطر والكويت واليمن.

يلا كورة يكشف.. أسماء المحترفين في معسكر منتخب مصر لشهر سبتمبر

مران منتخب مصر تحت 17 عامًا

اجتمع الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 17 عامًا، بقيادة أحمد الكاس، مع معاونيه محمد إبراهيم وأحمد فوزي، ويأتي ذلك من أجل التنسيق بشأن المرحلة المقبلة التي تشهد مختلف التحديات.

وشهد مران منتخب مصر تواجد مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد، وعصام الحضري، المشرف على مدربي حراس مرمى منتخبات الشباب والناشئين.

وتغادر بعثة المنتخب إلى السعودية يوم الثلاثاء القادم، من أجل خوض مواجهتين وديتين أمام المنتخب السعودي مواليد 2008، استعدادًا للمشاركة في البطولة.

بلال عطية وحمزة عبدالكريم يقودان قائمة منتخب مصر للناشئين في كأس الخليج

قائمة المنتخب

كان قد أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 17 عامًا، قائمة تضم 35 لاعبًا، استعدادًا للمشاركة في كأس الخليج، موضحًا أنه سيتم تقليصها قبل 4 أيام من موعد السفر للمشاركة في البطولة.

وجاءت أسماء لاعبي المنتخب كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو عادل، عمر عبدالعزيز، فادي وائل، محمد طارق.

خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد، مهند الشامي، فارس فخري، أحمد سمير، معاذ محمد، آدم محمد، آدم شاهين، فارس رمضان.

خط الوسط: عمر كمال، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، محمد البنداري، أنس رشدي، ياسين حسام، يوسف تامر، عمر أبوطالب، إبراهيم النجعاوي، أحمد إيهاب، محمد صبيح، عمار السيد، سيف الجبالي، محمد عبدالشافي.

خط الهجوم: حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب، زياد الجزار، حمزة ياسين، محمود شاكر.