استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على أسماء المحترفين في معسكر شهر سبتمبر المقبل، لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

ويستضيف منتخب مصر، نظيره إثيوبيا يوم 5 سبتمبر المقبل على ستاد القاهرة في الجولة السابعة من التصفيات.

ويخرج منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو، يوم 9/9 في الجولة الثامنة من التصفيات.

ويضم حسام حسن 6 أسماء لقائمة منتخب مصر في معسكر شهر سبتمبر.

قائمة المحترفين

وجاءت قائمة المحترفين كالتالي:

محمد صلاح (ليفربول) - عمر مرموش (مانشستر سيتي) - حمدي فتحي (الوكرة القطري) - رامي ربيعة (العين الإماراتي) - مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - إبراهيم عادل (الجزيرة الإماراتي).

ويغيب محمد عبد المنعم، عن معسكر منتخب مصر؛ بسبب معاناته من إصابته بالرباط الصليبي.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم، بجانب كل من، بوركينا فاسو، وإثيوبيا، وسيراليون، وغينيا بيساو، وجيبوتي.

منتخب مصر يتراجع مركزين في تصنيف فيفا

منتخب مصر في صدارة الترتيب

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو أقرب ملاحقيه في الترتيب.

ويتأهل صاحب المركز الأول إلى نهائيات كأس العالم مباشرة، فيما يلعب صاحب المركز الثاني مباراة ملحق.