المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

يلا كورة يكشف.. أسماء المحترفين في معسكر منتخب مصر لشهر سبتمبر

أحمد عبد الباسط

كتب - أحمد عبد الباسط

05:07 م 17/08/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على أسماء المحترفين في معسكر شهر سبتمبر المقبل، لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

ويستضيف منتخب مصر، نظيره إثيوبيا يوم 5 سبتمبر المقبل على ستاد القاهرة في الجولة السابعة من التصفيات.

ويخرج منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو، يوم 9/9 في الجولة الثامنة من التصفيات.

ويضم حسام حسن 6 أسماء لقائمة منتخب مصر في معسكر شهر سبتمبر.

قائمة المحترفين

وجاءت قائمة المحترفين كالتالي:

 محمد صلاح (ليفربول) - عمر مرموش (مانشستر سيتي) - حمدي فتحي (الوكرة القطري) - رامي ربيعة (العين الإماراتي) - مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - إبراهيم عادل (الجزيرة الإماراتي).

ويغيب محمد عبد المنعم، عن معسكر منتخب مصر؛ بسبب معاناته من إصابته بالرباط الصليبي.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم، بجانب كل من، بوركينا فاسو، وإثيوبيا، وسيراليون، وغينيا بيساو، وجيبوتي.

منتخب مصر يتراجع مركزين في تصنيف فيفا

منتخب مصر في صدارة الترتيب

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو أقرب ملاحقيه في الترتيب.

ويتأهل صاحب المركز الأول إلى نهائيات كأس العالم مباشرة، فيما يلعب صاحب المركز الثاني مباراة ملحق.

طالع ترتيب المجموعات من هنا

 

منتخب مصر حسام حسن محمد صلاح إثيوبيا بوركينا فاسو عمر مرموش

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/world-cup-african-qualifiers-/2834/news/520563/يلا-كورة-يكشف-أسماء-المحترفين-في-معسكر-منتخب-مصر-لشهر-سبتمبر", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "أحمد عبد الباسط", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%b7/193" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"يلا كورة يكشف.. أسماء المحترفين في معسكر منتخب مصر لشهر سبتمبر", "alternativeHeadline":"أسماء المحترفين في معسكر منتخب مصر لشهر سبتمبر", "description": "استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على أسماء المحترفين في معسكر شهر سبتمبر المقبل، لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026. ", "articleSection": "تصفيات كأس العالم-أفريقيا", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2024/11/18/gettyimages-2178018589-612x6122024_11_18_22_15.webp", "keywords": "منتخب مصر- حسام حسن- محمد صلاح- عمر مرموش- بوركينا فاسو- إثيوبيا", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/world-cup-african-qualifiers-/2834/news/520563/يلا-كورة-يكشف-أسماء-المحترفين-في-معسكر-منتخب-مصر-لشهر-سبتمبر", "articleBody": "استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على أسماء المحترفين في معسكر شهر سبتمبر المقبل، لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.ويستضيف منتخب مصر، نظيره إثيوبيا يوم 5 سبتمبر المقبل على ستاد القاهرة في الجولة السابعة من التصفيات.ويخرج منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو، يوم 9/9 في الجولة الثامنة من التصفيات.ويضم حسام حسن 6 أسماء لقائمة منتخب مصر في معسكر شهر سبتمبر.قائمة المحترفينوجاءت قائمة المحترفين كالتالي:&nbsp;محمد صلاح (ليفربول) - عمر مرموش (مانشستر سيتي) - حمدي فتحي (الوكرة القطري) - رامي ربيعة (العين الإماراتي) - مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - إبراهيم عادل (الجزيرة الإماراتي).ويغيب محمد عبد المنعم، عن معسكر منتخب مصر؛ بسبب معاناته من إصابته بالرباط الصليبي.ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم، بجانب كل من، بوركينا فاسو، وإثيوبيا، وسيراليون، وغينيا بيساو، وجيبوتي.منتخب مصر يتراجع مركزين في تصنيف فيفامنتخب مصر في صدارة الترتيبويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو أقرب ملاحقيه في الترتيب.ويتأهل صاحب المركز الأول إلى نهائيات كأس العالم مباشرة، فيما يلعب صاحب المركز الثاني مباراة ملحق.طالع ترتيب المجموعات من هنا&nbsp;", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2024/11/18/gettyimages-2178018589-612x6122024_11_18_22_15.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 17T17:07: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-17T17:07:35+03:00", "datePublished" : "2025-08-17T17:07:00+03:00" }