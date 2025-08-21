نجح منتخب مصر تحت 17 عامًا، في تحقيق انتصارًا وديًا على حساب نظيره منتخب السعودية (3-1)، في إطار الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس الخليج.

منتخب مصر تحت 17 عامًا، كان قد وصل إلى السعودية أمس الأربعاء، لخوض المباراة الودية، ضمن استعداداته للمشاركة ببطولة كأس الخليج تحت 20 سنة.

قائمة منتخب تحت 17 عامًا للمشاركة في كأس الخليج.. طالع التفاصيل من هنا

انتصار منتخب مصر تحت 17 عامًا

وسجل أهداف منتخب مصر تحت 17 عامًا، في مواجهة نظيره السعودي، كل من: محمد حمد، عمر كمال وبلال عطية.

وتنطلق منافسات بطولة كأس الخليج تحت 20 سنة، بمشاركة منتخب مصر، يوم 28 أغسطس الجاري، وحتى 4 سبتمبر المقبل، ويفتتح منتخبنا تحت 17 عامًا مبارياته بمواجهة عمان، الجمعة التي توافق يوم 29 من الشهر الجاري.

آخر المتأهلين.. مصر إلى كأس العالم تحت 17 عاما على حساب أنجولا.. طالع التفاصيل من هنا

ويتواجد منتخب مصر، في المجموعة الثانية من كأس الخليج، رفقة منتخبات العراق وسلطنة عمان والبحرين، بينما تضم المجموعة الأولى السعودية مستضيفة البطولة مع قطر والكويت واليمن.