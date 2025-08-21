المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

استعدادًا لكأس الخليج.. منتخب مصر تحت 17 عامًا يهزم السعودية وديًا

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

09:10 م 21/08/2025
منتخب مصر تحت 17

منتخب مصر تحت 17 عامًا

نجح منتخب مصر تحت 17 عامًا، في تحقيق انتصارًا وديًا على حساب نظيره منتخب السعودية (3-1)، في إطار الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس الخليج.

منتخب مصر تحت 17 عامًا، كان قد وصل إلى السعودية أمس الأربعاء، لخوض المباراة الودية، ضمن استعداداته للمشاركة ببطولة كأس الخليج تحت 20 سنة.

قائمة منتخب تحت 17 عامًا للمشاركة في كأس الخليج.. طالع التفاصيل من هنا

انتصار منتخب مصر تحت 17 عامًا

وسجل أهداف منتخب مصر تحت 17 عامًا، في مواجهة نظيره السعودي، كل من: محمد حمد، عمر كمال وبلال عطية.

وتنطلق منافسات بطولة كأس الخليج تحت 20 سنة، بمشاركة منتخب مصر، يوم 28 أغسطس الجاري، وحتى 4 سبتمبر المقبل، ويفتتح منتخبنا تحت 17 عامًا مبارياته بمواجهة عمان، الجمعة التي توافق يوم 29 من الشهر الجاري.

آخر المتأهلين.. مصر إلى كأس العالم تحت 17 عاما على حساب أنجولا.. طالع التفاصيل من هنا

ويتواجد منتخب مصر، في المجموعة الثانية من كأس الخليج، رفقة منتخبات العراق وسلطنة عمان والبحرين، بينما تضم المجموعة الأولى السعودية مستضيفة البطولة مع قطر والكويت واليمن.

كأس الخليج منتخب السعودية منتخب مصر تحت 17 عامًا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/friendly-matches-nations/2438/news/521005/استعداد-ا-لكأس-الخليج-منتخب-مصر-تحت-17-عام-ا-يهزم-السعودية-ودي-ا", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد الحاوي", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%8a/288" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"استعدادًا لكأس الخليج.. منتخب مصر تحت 17 عامًا يهزم السعودية وديًا", "alternativeHeadline":"منتخب مصر تحت 17 عامًا يهزم السعودية وديًا", "description": "نجح منتخب مصر تحت 17 عامًا، في تحقيق انتصارًا وديًا على حساب نظيره منتخب السعودية (3-1)، في إطار الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس الخليج. ", "articleSection": "مباريات ودية - منتخبات", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/21/screenshot-2025-08-21-2100192025_8_21_21_3.webp", "keywords": "منتخب مصر تحت 17 عامًا,كأس الخليج,منتخب السعودية ", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/friendly-matches-nations/2438/news/521005/استعداد-ا-لكأس-الخليج-منتخب-مصر-تحت-17-عام-ا-يهزم-السعودية-ودي-ا", "articleBody": "نجح منتخب مصر تحت 17 عامًا، في تحقيق انتصارًا وديًا على حساب نظيره منتخب السعودية (3-1)، في إطار الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس الخليج.منتخب مصر تحت 17 عامًا، كان قد وصل إلى السعودية أمس الأربعاء، لخوض المباراة الودية، ضمن استعداداته للمشاركة ببطولة كأس الخليج تحت 20 سنة.قائمة منتخب تحت 17 عامًا للمشاركة في كأس الخليج.. طالع التفاصيل من هناانتصار منتخب مصر تحت 17 عامًاوسجل أهداف منتخب مصر تحت 17 عامًا، في مواجهة نظيره السعودي، كل من: محمد حمد، عمر كمال وبلال عطية.وتنطلق منافسات بطولة كأس الخليج تحت 20 سنة، بمشاركة منتخب مصر، يوم 28 أغسطس الجاري، وحتى 4 سبتمبر المقبل، ويفتتح منتخبنا تحت 17 عامًا مبارياته بمواجهة عمان، الجمعة التي توافق يوم 29 من الشهر الجاري.آخر المتأهلين.. مصر إلى كأس العالم تحت 17 عاما على حساب أنجولا.. طالع التفاصيل من هناويتواجد منتخب مصر، في المجموعة الثانية من كأس الخليج، رفقة منتخبات العراق وسلطنة عمان والبحرين، بينما تضم المجموعة الأولى السعودية مستضيفة البطولة مع قطر والكويت واليمن.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/21/screenshot-2025-08-21-2100192025_8_21_21_3.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 21T21:10: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-21T21:10:32+03:00", "datePublished" : "2025-08-21T21:10:00+03:00" }