كلام فى الكورة
بدون أجنحة.. كيف يظهر منتخب مصر أمام تونس؟

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

06:17 م 06/09/2025
منتخب مصر

حلمي طولان يجتمع مع لاعبي مصر

اتضح الأسلوب الذي سيتبعه منتخب مصر المشارك في كأس العرب، خلال مباراته الودية أمام تونس، والتي ستقام ضمن استعدادات المعسكر التحضيري للفراعنة.

استقر حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، على التشكيل الذي سيخوض به مباراته الودية الأولى أمام نظيره تونس، والتي ستجمعهما وديًا في مدينة الإسماعيلة.

ويخوض منتخب مصر معسكرًا تحضيريًا في ملعب هيئة قناة السويس، استعدادًا للمشاركة في كأس العرب، حيث ستنطلق البطولة في ديسمبر المقبل على الأراضي القطرية.

تشكيل منتخب مصر الثاني.. النني وأفشة أساسيان.. ومهاجم وحيد في ودية تونس

تشكيل منتخب مصر أمام تونس

علم "يلا كورة" أن منتخب مصر سيشارك أمام تونس، في المباراة الودية التي ستجمعهما بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - محمود رزق - محمود حمدي الونش - عمر جابر.

خط الوسط: "أكرم توفيق - محمد النني - محمد مجدي أفشة - عمرو السولية.

خط الهجوم: مروان حمدي.

حلمي طولان: حاولنا إقناع هيثم حسن بالانضمام لمنتخب مصر الثاني

أسلوب منتخب مصر المنتظر

سادت حالة من التساؤل بين الجماهير عن الأسلوب الذي سيتبعه منتخب مصر أمام نظيره تونس، في المباراة الودية التي ستنطلق في الثامنة من مساء اليوم السبت.

وشهد تشكيل منتخب مصر غياب أي أجنحه هجومية، وهو ما أثار الدهشة بخصوص الأسلوب المنتظر ظهوره في المباراة أمام تونس.

ويبدو أن الأقرب اتباعه من الجهاز الفني لمنتخب مصر، هو ظهور الفريق في المباراة بطريقة 3-5-1-1 والتي سترتكز على استخدام العرضيات والتمريرات من عمق الملعب لرأس الحربة الوحيد المتواجد في خط الهجوم، مروان حمدي.

ثلاقي في خط الدفاع

سيتواجد بتلك الأسماء، وفقًا للطريقة المتبعة ثلاثي في الخط الخلفي، هم أحمد سامي، محمود رزق، ومحمود حمدي الونش، بينما سيشهد خط الوسط كثافة ملحوظة، بتواجد عمر جابر في الجبهة اليمنى وكريم حافظ في الرواق الأيسر.

ويأتي اختيار الدفع بالثنائي عمر جابر وكريم حافظ، نظرًا للأدوار الهجومية المميزة للظهيرين، تزامنًا مع المهمة التي تمت إسنادها لهما خلال اللقاء التجريبي أمام تونس.

كثافة في وسط الملعب

يظهر في قلب منتصف الملعب، أكرم توفيق كلاعب ارتكاز، بجانبه محمد النني المنتظر ظهوره في الجانب الأيمن من الملعب، وعمرو السولية في الرواق الأيسر، وأمامهم محمد مجدي أفشة كصانع لعب وحيد خلف المهاجم مروان حمدي.

مهمة وحيدة لمروان

من المتوقع أن يعتمد منتخب مصر على استغلال تميز مروان حمدي في الكرات الرأسية، كعادة تلك الطريقة المتبعة وذلك بالعرضيات التي سترسل من الثنائي الطائر في الرواقين الأيمن والأيسر عن طريق عمر جابر وكريم حافظ على الترتيب.

ويظهر محمد مجدي أفشة خلف مروان حمدي، الذي لن يتم تكليفه بأي أدوار دفاعية في ظل تواجد ثلاثي آخر، وسيتمثل دوره في إرسال تمريراته البينية نحو مهاجم بيراميدز رأس الحربة الوحيد.

قرعة كأس العرب 2025.. مصر بالمجموعة الثالثة.. ومنتخب مجهول يتحدد في نوفمبر

مجموعة منتخب مصر في كأس العرب

أسفرت قرعة كأس العرب، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة من البطولة، والتي تضم كلًا من الأردن والإمارات والفائز من لقاء موريتانيا والكويت.

وتقام منافسات كأس العرب في قطر خلال الفترة ما بين 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وتضم صفوف منتخب مصر الثاني مجموعة من اللاعبين المحليين، بجانب الثنائي المحترف في الإمارات وقطر وهما محمد النني وأكرم توفيق.

منتخب مصر منتخب تونس مباراة ودية كأس العرب

