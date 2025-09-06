المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
احتفل على طريقة رونالدو.. أفشة يفتتح أهداف منتخب مصر الثاني أمام تونس

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:45 م 06/09/2025
أفشة

محمد مجدي أفشة

افتتح محمد مجدي أفشة صانع ألعاب النادي الأهلي أهداف منتخب مصر الثاني في ودية تونس والمقامة، مساء اليوم السبت.

ويظهر منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، والذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة بين 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويستضيف استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ودية مصر وتونس في إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في كأس العرب 2025.

واستطاع أفشة أن يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر الثاني أمام تونس في الدقيقة 31.

وجاء هدف منتخب مصر بعد هجمة مرتدة وتمريرة من مروان حمدي وقابلها أفشة وانطلق بالكرة ثم أطلق تسديدة داخل شباك تونس.

واحتفل محمد مجدي أفشة على طريقة كريستيانو رونالدو "siuuu".

تشكيل منتخب مصر الثاني.. النني وأفشة أساسيان.. ومهاجم وحيد في ودية تونس

بقيادة الشعلالي وثنائي مارسيليا وباريس.. تشكيل تونس في ودية منتخب مصر الثاني

 

الأهلي تونس محمد مجدي أفشة منتخب مصر الثاني

