افتتح محمد مجدي أفشة صانع ألعاب النادي الأهلي أهداف منتخب مصر الثاني في ودية تونس والمقامة، مساء اليوم السبت.

ويظهر منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، والذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة بين 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويستضيف استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ودية مصر وتونس في إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في كأس العرب 2025.

واستطاع أفشة أن يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر الثاني أمام تونس في الدقيقة 31.

وجاء هدف منتخب مصر بعد هجمة مرتدة وتمريرة من مروان حمدي وقابلها أفشة وانطلق بالكرة ثم أطلق تسديدة داخل شباك تونس.

واحتفل محمد مجدي أفشة على طريقة كريستيانو رونالدو "siuuu".

