المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات

إعلان

الودية الثانية.. موعد مباراة منتخب مصر المقبلة ضد تونس

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:19 م 06/09/2025
منتخب مصر الثاني

جانب من الودية الأولى بين مصر وتونس

حسم منتخب مصر الثاني وديته الأولى ضد تونس بعد الفوز بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم السبت.

وظهر منتخب مصر الثاني لأول مرة بقيادة حلمي طولان، والذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة بين 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وأقيمت الودية الأولى بين مصر وتونس على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في كأس العرب 2025.

وسجل هدف منتخب مصر الثاني اللاعب محمد مجدي أفشة.

الاختبار الأول قبل كأس العرب.. أفشة يقود منتخب مصر لفوز ودي على تونس

موعد الودية الثانية بين مصر وتونس

يخوض منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان ودية ثانية ضد تونس يوم الثلاثاء المقبل.

وتنطلق أحداث مباراة مصر وتونس في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل.

ويمكنكم متابعة مباراة مصر وتونس عبر قناة أون سبورت.

مجموعة منتخب مصر في كأس العرب

كانت قرعة كأس العرب أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة بكأس العرب التي تضم كلًا من الأردن والإمارات والفائز من لقاء موريتانيا والكويت.

قرعة كأس العرب 2025.. مصر بالمجموعة الثالثة.. ومنتخب مجهول يتحدد في نوفمبر

 

منتخب تونس حلمي طولان محمد مجدي أفشة منتخب مصر الثاني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/friendly-matches-nations/2438/news/522578/الودية-الثانية-موعد-مباراة-منتخب-مصر-المقبلة-ضد-تونس", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "سليمان غريب", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8/271" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"الودية الثانية.. موعد مباراة منتخب مصر المقبلة ضد تونس", "alternativeHeadline":"الودية الثانية.. موعد مباراة منتخب مصر المقبلة ضد تونس", "description": "حسم منتخب مصر الثاني وديته الأولى ضد تونس بعد الفوز بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم السبت. ", "articleSection": "مباريات ودية - منتخبات", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/9/6/lkjof2025_9_6_21_5.webp", "keywords": "منتخب مصر الثاني-منتخب تونس-حلمي طولان-محمد مجدي أفشة", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/friendly-matches-nations/2438/news/522578/الودية-الثانية-موعد-مباراة-منتخب-مصر-المقبلة-ضد-تونس", "articleBody": "حسم منتخب مصر الثاني وديته الأولى ضد تونس بعد الفوز بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم السبت.وظهر منتخب مصر الثاني لأول مرة بقيادة حلمي طولان، والذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة بين 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.وأقيمت الودية الأولى بين مصر وتونس على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في كأس العرب 2025.وسجل هدف منتخب مصر الثاني اللاعب محمد مجدي أفشة.الاختبار الأول قبل كأس العرب.. أفشة يقود منتخب مصر لفوز ودي على تونسموعد الودية الثانية بين مصر وتونسيخوض منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان ودية ثانية ضد تونس يوم الثلاثاء المقبل.وتنطلق أحداث مباراة مصر وتونس في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل.ويمكنكم متابعة مباراة مصر وتونس عبر قناة أون سبورت.مجموعة منتخب مصر في كأس العربكانت قرعة كأس العرب أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة بكأس العرب التي تضم كلًا من الأردن والإمارات والفائز من لقاء موريتانيا والكويت.قرعة كأس العرب 2025.. مصر بالمجموعة الثالثة.. ومنتخب مجهول يتحدد في نوفمبر&nbsp;", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/9/6/lkjof2025_9_6_21_5.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 09 - 06T22:19: 00+03:00", "dateModified" : "2025-09-06T22:22:18+03:00", "datePublished" : "2025-09-06T22:19:00+03:00" }