الودية الثانية.. موعد مباراة منتخب مصر المقبلة ضد تونس

جانب من الودية الأولى بين مصر وتونس

حسم منتخب مصر الثاني وديته الأولى ضد تونس بعد الفوز بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم السبت.

وظهر منتخب مصر الثاني لأول مرة بقيادة حلمي طولان، والذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة بين 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وأقيمت الودية الأولى بين مصر وتونس على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في كأس العرب 2025.

وسجل هدف منتخب مصر الثاني اللاعب محمد مجدي أفشة.

موعد الودية الثانية بين مصر وتونس

يخوض منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان ودية ثانية ضد تونس يوم الثلاثاء المقبل.

وتنطلق أحداث مباراة مصر وتونس في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل.

ويمكنكم متابعة مباراة مصر وتونس عبر قناة أون سبورت.

مجموعة منتخب مصر في كأس العرب

كانت قرعة كأس العرب أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة بكأس العرب التي تضم كلًا من الأردن والإمارات والفائز من لقاء موريتانيا والكويت.

