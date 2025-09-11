أبدى عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الثاني، سعادته بالمعسكر الودي الذي أقيم في فترة التوقف الدولي الأخيرة.

والتقى منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، مع منتخب تونس وديا مرتين حقق الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 1-0، قبل أن ينتصر في المباراة الثانية بنتيجة 3-0.

رسالة الحضري

وكتب الحضري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "معا نصنع المستحيل.. بشكركم على تعبكم ومجهودكم وتفانيكم لأقصى درجة في كل وقت داخل المعسكر.. بداية خير واللي جاي أفضل إن شاء الله".

وتضم مجموعة مصر كلا من: "الأردن، الإمارات، بالإضافة للفائز من مباراة التصفيات بين الكويت وموريتانيا".

على أن تكون مباراة منتخب مصر الأولى في دور المجموعات، ضد المتأهل من منتخبي الكويت وموريتانيا.

جوائز كأس العرب

تبلغ إجمالي الجوائز المالية للنسخة المقبلة من كأس العرب، حوالي 36.5 ملايين دولار.

وأسفرت القرعة على أن المباراة الافتتاحية ستجمع بين منتخب قطر ضد الفائز من لقاء التصفيات بين فلسطين وليبيا، يوم 1 ديسمبر المقبل.

مجموعات كأس العرب 2025

المجموعة الأولى: قطر - تونس - (سوريا أو جنوب السودان) - (فلسطين أو ليبيا).

المجموعة الثانية: المغرب - السعودية - (عمان أو الصومال) - (اليمن أو جزر القمر).

المجموعة الثالثة: مصر - الأردن - الإمارات - (الكويت أو موريتانيا).

المجموعة الرابعة: الجزائر - العراق - (البحرين أو جيبوتي) - (لبنان أو السودان).