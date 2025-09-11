المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

1 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

"معا نصنع المستحيل".. الحضري يوجه رسالة لحراس منتخب مصر الثاني قبل كأس العرب

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:35 م 11/09/2025
الحضري منتخب مصر الثاني

عصام الحضري - مدرب حراس مرمى منتخب مصر الثاني

أبدى عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الثاني، سعادته بالمعسكر الودي الذي أقيم في فترة التوقف الدولي الأخيرة.

والتقى منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، مع منتخب تونس وديا مرتين حقق الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 1-0، قبل أن ينتصر في المباراة الثانية بنتيجة 3-0.

رسالة الحضري

وكتب الحضري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "معا نصنع المستحيل.. بشكركم على تعبكم ومجهودكم وتفانيكم لأقصى درجة في كل وقت داخل المعسكر.. بداية خير واللي جاي أفضل إن شاء الله".

وتضم مجموعة مصر كلا من: "الأردن، الإمارات، بالإضافة للفائز من مباراة التصفيات بين الكويت وموريتانيا".

على أن تكون مباراة منتخب مصر الأولى في دور المجموعات، ضد المتأهل من منتخبي الكويت وموريتانيا.

جوائز كأس العرب

تبلغ إجمالي الجوائز المالية للنسخة المقبلة من كأس العرب، حوالي 36.5 ملايين دولار.

وأسفرت القرعة على أن المباراة الافتتاحية ستجمع بين منتخب قطر ضد الفائز من لقاء التصفيات بين فلسطين وليبيا، يوم 1 ديسمبر المقبل.

مجموعات كأس العرب 2025

المجموعة الأولى: قطر - تونس - (سوريا أو جنوب السودان) - (فلسطين أو ليبيا).

المجموعة الثانية: المغرب - السعودية - (عمان أو الصومال) - (اليمن أو جزر القمر).

المجموعة الثالثة: مصر - الأردن - الإمارات - (الكويت أو موريتانيا).

المجموعة الرابعة: الجزائر - العراق - (البحرين أو جيبوتي) - (لبنان أو السودان).

عصام الحضري حلمي طولان منتخب مصر الثاني

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

التعليقات

زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

70

عشرين دقيقة تفصلنا عن نهاية المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
