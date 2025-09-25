أعلن ويلفريد نانسي، المدير الفني لنادي كولومبوس كرو، غياب لاعبه الفلسطيني وسام أبو علي عن مباريات الفريق المتبقية في الموسم الحالي، على خلفية تعرضه للإصابة.

وتعرض وسام أبو علي للإصابة خلال مباراة فريقه كولومبوس كرو أمام تورنتو، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بينهما بهدف لكل فريق، حيث غادر اللاعب أرضية الميدان في الدقيقة 32.

وجاءت إصابة أبو علي أثناء محاولته قطع تمريرة موجهة إلى مدافع تورونتو كوسي تومبسون، وظل على أرض الملعب لمدة تقارب 10 دقائق قبل أن يحتاج إلى تدخل طبي ويغادر اللقاء.

وأكد ويلفريد نانسي، تعرض وسام أبو علي للإصابة في كاحله الأيمن، مشيرًا إلى أن المهاجم الفلسطيني سيغيب عن الفريق حتى نهاية الموسم.

إصابة وسام أبو علي

وقال ويلفريد نانسي، في تصريحات نقلتها صحيفة "dispatch": "من الواضح أن وسام كان متأثرًا جدًا، وظهر ذلك عندما علم أنه لن يتمكن من اللعب، كما رأيتم، كان يقدم أداءً جيدًا، والارتباط مع الفريق أمر مهم جدًا".

وتبقى لفريق كولومبوس 3 مباريات في الموسم، ومن المقرر أن يواجه الفريق نظيره شيكاغو فاير في 27 سبتمبر الجاري خارج الديار.

وأوضحت التقارير أن مدة غياب وسام أبو علي ستصل إلى 6 أسابيع، وهو ما يشير إلى أن اللاعب سيصبح خارج حسابات فريقه.

وشارك وسام أبو علي رفقة كولومبوس كرو للمرة الأولى في 26 يوليو، وظهر مع فريقه الأمريكي خلال 4 مباريات بشكل أساسي.