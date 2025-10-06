المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قائمة المغرب.. 5 وجوه مألوفة تظهر أمام منتخب مصر الثاني وديا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:46 م 06/10/2025
بنشرقي

أشرف بنشرقي ضمن قائمة المغرب الرديف

يستعد المنتخبان المصري والمغربي، المشاركان في منافسات كأس العرب 2025، لمواجهة بعضهما البعض وديًا هذا الشهر.

ويحل منتخب مصر الثاني ضيفًا على المغرب في مباراة ودية تجمع الشقيقين في 9 أكتوبر الجاري، على أن تقام دون حضور جماهيري، ضمن استعداداتهما لخوض منافسات كأس العرب.

5 وجوه مألوفة تظهر أمام منتخب مصر

شهدت قائمة منتخب المغرب استدعاء 5 لاعبين معروفين بالنسبة إلى جماهير الكرة المصرية.

واختار المدرب طارق السكتيوي الذي يقود المغرب في كأس العرب ضم 3 لاعبين ينشطون في منافسات الدوري المصري، هم محمود بنتايك من الزمالك، وليد الكرتي من بيراميدز وأشرف بنشرقي من الأهلي.

إلى جانب ثلاثي الدوري المصري، يظهر اللاعب رضا سليم الذي يملك عقدًا ساريًا مع الأهلي، لكنه معار هذا الموسم بين صفوف الجيش الملكي المغربي.

وتضم قائمة منتخب المغرب أيضًا المهاجم وليد أزارو الذي سبق له أن دافع عن شعار الأهلي بين 2017 و2020، مقدمًا أداءً جيدًا جدًا، إذ سجل 41 هدفًا في جميع المسابقات الرسمية.

قائمة المغرب

وفيما يلي قائمة المغرب الرديف ضد منتخب مصر..

حراسة المرمى: صلاح الدين شهاب، رشيد غنيمي، أيوب الخياطي

الدفاع: مروان الوادني، يونس عبد الحميد، محمد بولكسوت، محمد مفيد، محمود بنتايك، حمزة الموساوي، هيثم منعوت، مروان سعدان، سفيان بوفتيني.

الوسط: محمد ربيع حريمات، أنس باش، أيوب خيري، خالد أيت أورخان، صابر بوجرين، أمين سوان، وليد الكرتي.

الهجوم: أشرف بنشرقي، عبد الرزاق حمد الله، رضا سليم، يوسف مهري، أسامة المليوي، حمزة الهنوري، وليد أزارو، أمين زحزوح، أسامة طنان.

