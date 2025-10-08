واصل منتخب مصر المشارك في كأس العرب، بقيادة الكابتن حلمي طولان، تدريباته على ملعب نادي الفتح بالعاصمة المغربية الرباط>

ويستعد منتخب مصر المشارك في كأس العرب لمواجهة نظيره المغربي وديًا يوم الخميس المقبل، ضمن التحضيرات لنهائيات كأس العرب المقررة في قطر ديسمبر المقبل.

ويخوض منتخب مصر المشارك في كأس العرب مباراتين وديتين أمام المغرب والبحرين يومي 9 و12 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر إقامة بطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة من 1 حتي 18 ديسمبر المقبل.

زشهد المران تقسيمة بين اللاعبين، وركز طولان على الجوانب الفنية والتكتيكية.

وأكد حلمي طولان في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة: "اللقاء الودي أمام المغرب مهم للغاية، خاصة أن المنافس يضم عناصر متميزة من بينها لاعبين محترفين في الدوري المصري مثل أشرف بنشرقي ووليد الكرتي".