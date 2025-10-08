المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

- -
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

- -
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

- -
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

- -
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
مالي

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

- -
19:00
غانـــا

غانـــا

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

- -
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

نتائج المباريات

منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:19 ص 08/10/2025
منتخب مصر الثاني

منتخب مصر الثاني

واصل منتخب مصر المشارك في كأس العرب، بقيادة الكابتن حلمي طولان، تدريباته على ملعب نادي الفتح بالعاصمة المغربية الرباط>

ويستعد منتخب مصر المشارك في كأس العرب لمواجهة نظيره المغربي وديًا يوم الخميس المقبل، ضمن التحضيرات لنهائيات كأس العرب المقررة في قطر ديسمبر المقبل.

ويخوض منتخب مصر المشارك في كأس العرب مباراتين وديتين أمام المغرب والبحرين يومي 9 و12 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر إقامة بطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة من 1 حتي 18 ديسمبر المقبل.

زشهد المران تقسيمة بين اللاعبين، وركز طولان على الجوانب الفنية والتكتيكية.

وأكد حلمي طولان في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة: "اللقاء الودي أمام المغرب مهم للغاية، خاصة أن المنافس يضم عناصر متميزة من بينها لاعبين محترفين في الدوري المصري مثل أشرف بنشرقي ووليد الكرتي".

منتخب مصر المغرب كأس العرب منتخب مصر الثاني منتخب مصر المشارك في كأس العرب

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

