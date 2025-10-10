انتصر منتخب البرازيل على مضيفه منتخب كوريا الجنوبية (5-0)، اليوم الجمعة، في مباراة ودية دولية جمعت بينهما في سيول.

البرازيل تسحق كوريا الجنوبية

البداية كانت مبكرة بهدف سجله إستيفاو بعد تمريرة عميقة من برونو جيمارايش، في الدقيقة 12، بعد ذلك تمكن رودريجو بمهارة رائعة، أن يحرز الثاني بالدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم البرازيل ضد كوريا الجنوبية (2-0).

أسفر الضغط المتقدم مع أخطاء دفاع كوريا، عن تسجيل الهدف الثالث عن طريق إستيفاو، في الدقيقة 2 من الشوط الثاني.

وبنفس الطريقة نتيجة الضغط المتقدم، تلقى رودريجو تمريرة حاسمة داخل منطقة الجزاء، وعزز التقدم بالهدف الرابع، بالدقيقة 49.

ثم اختتم فينيسيوس جونيور خماسية البرازيل بعد تمريرة ضربت دفاع كوريا الجنوبية عن طريق ماتيوس كونيا، في الدقيقة 77.

لتنتهي مباراة كوريا الجنوبية ضد البرازيل، بفوز الضيف بنتيجة عريضة (5-0)، أمام أنظار الجماهير في العاصمة الكورية سيول.

هيونج مين سون قائد منتخب كوريا الجنوبية، لاعب لوس أنجلوس الأمريكي، كان حاضرًا في ودية البرازيل، التي أقيمت أمام جماهير ومواطني كوريا.

ويخوض منتخب البرازيل بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ودية آسيوية جديدة، عندما يحل ضيفًا على اليابان، ظهر الثلاثاء المقبل، على ملعب أجينوموتو في طوكيو.

بينما ستلعب كوريا الجنوبية مباراة ودية أخرى على نفس ملعب مواجهة اليوم، لكن ضد باراجواي، ظهر الثلاثاء المقبل.