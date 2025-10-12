تقترب دولة قطر من استضافة مباراة فيناليسيما بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين في مارس من العام المقبل 2026.

وتجمع مباراة فيناليسيما بين بطلي أمريكا الجنوبية وأوروبا، والتي أقيمت لأول مرة في عام 2022 في ويمبلي بين منتخبي إيطاليا والأرجنتين.

وحقق منتخب الأرجنتين الفوز ببطولة فيناليسيما، عقب الانتصار على منتخب إيطاليا (3-0).

قطر تقترب من استضافة مباراة فيناليسيما

مع تأهّل الأرجنتين بالفعل واقتراب إسبانيا من حسم تأهلها، يجري العمل على وضع اللمسات الأخيرة لجميع تفاصيل المباراة.

الموعد المبدئي المحدد هو شهر مارس، وتحديدًا خلال فترة التوقف الدولي المخصّصة لمباريات الملحق المؤهل لكأس العالم.

ويُتوقع أن تُقام مباراة إسبانيا والأرجنتين يوم السبت 28 مارس، بالتزامن مع مباريات الملحقين الأوروبي والعابر للقارات، وفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن ما زال مكان إقامة المباراة قيد التحديد، وقد ترددت تكهنات حول عدة مدن محتملة، من ميامي إلى الرياض، لكن في أروقة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، يُعد الخيار الأكثر ترجيحًا هو الدوحة، على أن تُقام المباراة في ملعب لوسيل.

وتعود أسباب هذا الترجيح إلى عدة عوامل: المسافة المتوسطة بين البلدين، المناخ المناسب في تلك الفترة، بالإضافة إلى كون العاصمة القطرية مقر الإقامة الرئيسي لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو، وهو ما يعزز فرص اختيارها لاستضافة اللقاء.