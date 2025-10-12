المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مصر

مصر

- -
22:00
غينيا بيساو

غينيا بيساو

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
20:00
البـــحرين

البـــحرين

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كرواتيا

كرواتيا

- -
21:45
جبل طارق

جبل طارق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مالي

مالي

- -
22:00
مدغشقر

مدغشقر

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
ريد ستار

ريد ستار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
غانـــا

غانـــا

- -
22:00
جزر القمر

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

- -
19:00
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

- -
19:00
فنلندا

فنلندا

ماركا: قطر تقترب من استضافة مباراة فيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:35 م 12/10/2025
فيناليسما

فيناليسما

تقترب دولة قطر من استضافة مباراة فيناليسيما بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين في مارس من العام المقبل 2026.

وتجمع مباراة فيناليسيما بين بطلي أمريكا الجنوبية وأوروبا، والتي أقيمت لأول مرة في عام 2022 في ويمبلي بين منتخبي إيطاليا والأرجنتين.

وحقق منتخب الأرجنتين الفوز ببطولة فيناليسيما، عقب الانتصار على منتخب إيطاليا (3-0).

قطر تقترب من استضافة مباراة فيناليسيما

مع تأهّل الأرجنتين بالفعل واقتراب إسبانيا من حسم تأهلها، يجري العمل على وضع اللمسات الأخيرة لجميع تفاصيل المباراة.

الموعد المبدئي المحدد هو شهر مارس، وتحديدًا خلال فترة التوقف الدولي المخصّصة لمباريات الملحق المؤهل لكأس العالم.

ويُتوقع أن تُقام مباراة إسبانيا والأرجنتين يوم السبت 28 مارس، بالتزامن مع مباريات الملحقين الأوروبي والعابر للقارات، وفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن ما زال مكان إقامة المباراة قيد التحديد، وقد ترددت تكهنات حول عدة مدن محتملة، من ميامي إلى الرياض، لكن في أروقة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، يُعد الخيار الأكثر ترجيحًا هو الدوحة، على أن تُقام المباراة في ملعب لوسيل.

وتعود أسباب هذا الترجيح إلى عدة عوامل: المسافة المتوسطة بين البلدين، المناخ المناسب في تلك الفترة، بالإضافة إلى كون العاصمة القطرية مقر الإقامة الرئيسي لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو، وهو ما يعزز فرص اختيارها لاستضافة اللقاء.

